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لندن وكارديف ودبلن وجلاسجو من المدن المرشحة لاستضافة مباريات يورو 2020

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لندن وكارديف ودبلن وجلاسجو من المدن المرشحة لاستضافة مباريات يورو 2020 لندن وكارديف ودبلن وجلاسجو من المدن المرشحة لاستضافة مباريات يورو 2020

تأمل العاصمة البريطانية لندن فى ان تكون واحدة من بين 39 مدينة تستضيف على ارضها احدى مباريات بطولة كأس الامم الاوروبية “يورو 2020″ بعد ان قام الاتحاد الانجليزى لكرة القدم مؤخرا بتقديم طلب رسمى فى هذا الصدد .

وقال مسئولو الاتحاد انه يمكن اقامة اى مباراة ستستضيفها لندن على استاد ويمبلى او استاد الامارات حيث يأتى ذلك فى اطار اقامة مباريات هذه البطولة فى عدد من الدول المختلفة على مستوى القارة وذلك للمرة الاولى فى تاريخ كأس الامم الاوروبية .

واعترف مسئولون بالاتحاد الانجليزى بأنهم يعتقدون ان لندن قد لا تكون لها الفرصة فى استضافة مباراة نهائى يورو 2020 حسبما يأملون غير انهم يعتقدون انها سوف تستضيف على الارجح احدى مباراتى الدور قبل النهائى .

وقد جرى ترشيح عدد من المدن البريطانية الاخرى لاستضافة مباريات يورو 2020 مثل جلاسجو فى اسكتلندا وكارديف فى ويلز ودبلن فى ايرلندا ، غير ان القرارات النهائية فى هذا الصدد سوف يتم اتخاذها فى سبتمبرمن العام القادم .

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