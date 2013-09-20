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كيري: يجب على سوريا أن تنفذ الإتفاق الروسي الأمريكي بالتخلص من الكيماوي

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كيري: يجب على سوريا أن تنفذ الإتفاق الروسي الأمريكي بالتخلص من الكيماوي كيري: يجب على سوريا أن تنفذ الإتفاق الروسي الأمريكي بالتخلص من الكيماوي

أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري امس الخميس على إنه من الضروري تنفيذ الاتفاق الروسي الأمريكي الخاص بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية ،مطالبا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك بهذا الشأن الأسبوع القادم حينما يجتمع أعضاؤه في نيويورك.

وقال كيري خلال لقاءه بالصحفيين:”من المهم أن يهب المجتمع الدولي ويتحدث بأقوى العبارات الممكنة عن أهمية القيام بعمل ملزم لتخليص العالم من الأسلحة الكيماوية السورية”.

واضاف كيري إنه لا يوجد شك يذكر في أن الهجوم بالغاز السام في 21 من أغسطس على مدنيين في ضواحي دمشق كان من فعل قوات الأسد لا المعارضة.

واشار كيري الى ان هذه المعركة بشأن الأسلحة الكيماوية بسوريا ليست مزحة بل  إنها حقيقية ومهمة.

وكان كيرى قد اجتمع امس مع نظيره الصيني وانج يي في مقر وزارة الخارجية اذ ناقشا المسألة السورية.

وأقر بانه توجد اختلافات بين واشنطن وبكين في الطريقة التي يجب أن يتعامل بها المجتمع الدولي مع مسألة الأسلحة الكيماوية،مضيفا  ”مع استمرار المفاوضات في مجلس الأمن نتطلع إلى الصين لتقوم بدور إيجابي بناء ومهم”.

من جانبه أشاد وانج بالاتفاق الأمريكي الروسي بشأن سوريا قائلا إنه يجب أن يصدر قرار سريع بشأن كيفية المضي قدما،مضيفا “نحن نعتقد أنه يجب التوصل الى اتفاق قريبا،وفي نفس الوقت يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا الاعتراف بهذا القرار وتأييده. وفي نهاية المطاف يجب أن تحل مشكلة سوريا بالوسائل السياسية”.

واشار كيري الى ان التصريحات التي أدلى بها الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قال يوم الأربعاء الماضى :”ان حكومته لن تطور ابدا اسلحة نووية هي تصريحات ايجابية لكنه أشار الى ضرورة توخي الحذر قائلا :”يجب إخضاع كل شيء للتجربة”.

 

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