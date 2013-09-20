“القومى للمرأة” و”المنظمات النسائية” يناقشان وضع المرأة فى الدستورغدًا

يعقد المجلس القومى للمرأة غدا السبت بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركا تحت عنوان “المرأة في الدستور” ، برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 ، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الاحزاب واعضاء المجلس القومى للمرأة ، وممثلين عن حركة تمرد .

وأكدت السفيرة مرفت تلاوى – فى تصريح لها اليوم – أن المجلس يسعى الى تحقيق التوافق حول ورقة موحدة تقدم للجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 تتضمن طلبات المرأة في الدستور بالصورة التى تضمن حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، مشيرة الى أن المجلس قد سبق وعقد لقاء سابقا الاسبوع الماضى مع هذه المؤسسات للتعرف على رؤيتها في المواد الخاصة بالمرأة التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم .

وشددت رئيس المجلس على أن الدستور ليس حكرا على مؤسسة بمفردها أو شخصيات بعينها ولكنها بحاجة الى جهد وتعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب مع مصر المستقبل ، و يضمن الحماية والحفاظ على حقوق جميع المصريين بإختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتمائتهم .

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة نجح – من خلال السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين – فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافا للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس ، والتى جاءت بناء على مشاوراته المكثفة التى أجراها مع الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة .

أ ش أ