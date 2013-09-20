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“القومى للمرأة” و”المنظمات النسائية” يناقشان وضع المرأة فى الدستورغدًا

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“القومى للمرأة” و”المنظمات النسائية” يناقشان وضع المرأة فى الدستورغدًا “القومى للمرأة” و”المنظمات النسائية” يناقشان وضع المرأة فى الدستورغدًا

المجلس القومى للمرأة

يعقد المجلس القومى للمرأة غدا السبت بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركا تحت عنوان “المرأة في الدستور” ، برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 ، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الاحزاب واعضاء المجلس القومى للمرأة ، وممثلين عن حركة تمرد .

وأكدت السفيرة مرفت تلاوى – فى تصريح لها اليوم – أن المجلس يسعى الى تحقيق التوافق حول ورقة موحدة تقدم للجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012 تتضمن طلبات المرأة في الدستور بالصورة التى تضمن حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، مشيرة الى أن المجلس قد سبق وعقد لقاء سابقا الاسبوع الماضى مع هذه المؤسسات للتعرف على رؤيتها في المواد الخاصة بالمرأة التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم .

وشددت رئيس المجلس على أن الدستور ليس حكرا على مؤسسة بمفردها أو شخصيات بعينها ولكنها بحاجة الى جهد وتعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب مع المستقبل ، و يضمن الحماية والحفاظ على حقوق جميع المصريين بإختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتمائتهم .

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة نجح – من خلال السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وعضو لجنة الخمسين – فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافا للمرأة وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحات المجلس ، والتى جاءت بناء على مشاوراته المكثفة التى أجراها مع الجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة .

أ ش أ

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