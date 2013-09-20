الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على اللواء الشهيد نبيل فراج بمسجد آل رشدان بمدينة نصر

أدى الآلاف صلاة الجنازة على شهيد الشرطة اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة بمسجد آل رشدان بمدينة نصر ، والذى استشهد فى العملية الأمنية التى شنتها الأجهزة الأمنية على منطقة كرداسة أمس لتطهيرها من البؤر الاجرامية والإرهابية.

وقام المصلون عقب الانتهاء من الصلاة بحمل نعش الشهيد الذى تم تغطيته بعلم مصر إلى السيارة التى ستقله الى منطقة النصب التذكارى لتشييع جثمانه عسكرياً .

وذلك بحضور الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة وقيادات وزارة الداخلية والقوات المسلحة وآلاف المواطنين ، وردد آلاف المواطنين العديد من الهتافات أثناء نقل جثمان الشهيد فراج إلى سيارة الإسعاف .

> تجدر الإشارة إلى أن اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة قد استشهد أمس متأثراً بإصابته بطلق نارى بجانبه الأيمن أثناء مشاركته فى العملية الأمنية بمنطقة كرداسة.

أ ش أ