مقتل شرطي في هجوم مسلح جنوب الموصل بمحافظة نينوى

ذكر مصدر أمني عراقي اليوم أن شريطاً قتل خلال هجوم من قبل مسلحين مجهولين جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى التي تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 405 كم شمالاً.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين أطلقوا اليوم الجمعة النار من أسلحتهم الرشاشة تجاه أحد عناصر الشرطة أمام منزله في قرية الإمام جنوب مدينة الموصل ، مما أسفر عن مقتله في الحال .

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش بحثاً عن المنفذين الذين لاذوا بالفرارعقب الحادث ، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة الضحية الى دائرة الطب الشرعي.

يذكر أن محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل تعد من المناطق الساخنة أمنياً حيث تشهد عمليات عنف بشكل مستمر تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية .

أ ش أ