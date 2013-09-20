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طريقة جديدة لعلاج سرطان الثدى تقلل الآثار الجانبية

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طريقة جديدة لعلاج سرطان الثدى تقلل الآثار الجانبية طريقة جديدة لعلاج سرطان الثدى تقلل الآثار الجانبية

اكتشفت دراسة بريطانية جديدة أن العلاج بالإشعاع لمدة ثلاثة أسابيع فقط، ولكن بجرعات أكبر، هو طريقة علاج آمنة وفعالة للنساء المصابات بسرطان الثدى مثلها مثل العلاج التقليدى الذى يمتد لفترة خمسة أسابيع.

وتوفر الطريقة الجديدة لعلاج سرطان الثدى للنساء اللاتى يعانين منه فترة علاج أقصر وبنفس الفاعلية، طبقا للباحثين الذين يؤكدون أن العلاج الأقصر سيقلل من الآثار الجانبية اللاتى تعانى منها المريضات.
> وأظهرت الدراسة البريطانية التى أجريت على حوالى 4500 مريضة، أن العلاج بالإشعاع لمدة ثلاثة أسابيع اقل ما يقال عنه أنه بنفس فاعلية وأمان العلاج لمدة خمسة أسابيع ولكنه يتضمن تناول جرعات أكبر.

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مصر 365