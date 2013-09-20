فيتامين "ب" يقلل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية

توصلت دراسة طبية إلى أن الانتظام فى تناول جرعات من المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب"، يسهم بصورة كبيرة فى تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

كان عدد من الدراسات الطبية السابقة قد أشارت إلى تمتع المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب" بالعديد من الفوائد الصحية منها مكافحة التوتر والاكتئاب والقلق وخرف الشيخوخة والزهايمر بالإضافة إلى أمراض القلب، وذلك على الرغم من تضارب بعض الأبحاث حول صحة هذه النظرية، بل ذهب البعض إلى الإشارة إلى إمكانية تسبب الفيتامين فى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وفى محاولة لتقييم دور وعلاقة فيتامين "ب" ومخاطر أمراض القلب، عكف فريق من العلماء الأمريكيين على تحليل النتائج المتوصل إليها فى نحو 14 دراسة طبية مستفيضة أجريت فى هذا الصدد على أكثر من 54,913 ألف شخص، حيث تم مقارنة تأثير تناول الفيتامين بجرعات متفاوتة وفى بعض الأحيان ضعيفة وبعقار زائف وليتم حيث تم تتبعهم لأكثر من ستة أشهر.

وكشفت نتائج التحليل أن المشاركين فى الدراسة الذين تناولوا مكملات فيتامين"ب" تراجع بينهم بنسبة 7% مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية بالمقارنة بأولئك الذين تناولوا مكملات غذائية وهمية، أو جرعات منخفضة من فيتامين "ب".