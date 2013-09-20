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وقف تصوير «الخديوى» بسبب «الإخوان»

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وقف تصوير «الخديوى» بسبب «الإخوان» وقف تصوير «الخديوى» بسبب «الإخوان»

كتب : وفاء بكر الجمعة 20-09-2013 08:11

أثار القرار المفاجئ بوقف التجهيزات الخاصة بمسلسل «الخديوى» علامات استفهام عديدة، فاقت الضجة التى صاحبت الإعلان عن إنتاجه الفترة الماضية، خاصةً أنها جاءت فى الوقت الذى بدأ فيه المخرج عمرو عرفة عمل «كاستينج» لاختيار الوجوه الجديدة، بالإضافة إلى الاستقرار على الكم الهائل من النجوم العرب والمصريين، الذين سيشاركون فى العمل.

من جانبه، أكد «عرفة» أن المسلسل عبارة عن ملحمة تاريخية، جارٍ نقلها بشكل احترافى وبمضمون قوى، وذلك لأنه يؤرخ لحقبة مهمة من تاريخ ، هى فترة تولى الخديو إسماعيل، المليئة بالدراما الغنية، التى تجعل منه عملاً رائعاً على كل المستويات.

قال «عرفة»: «يشارك فى بطولة المسلسل نخبة من النجوم المصريين والعرب»، على رأسهم يسرا، نيللى كريم، نور، كارمن لبوس، صلاح عبدالله، مى كساب، أنوشكا، داليا مصطفى، وإنجى المقدم». وأضاف: «لقد اخترنا قصى خولى ليقوم بدور الخديوى، كما استقررنا على الاسم النهائى للمسلسل، وهو (كان زمان فى المحروسة)، والمسلسل من تأليف هبة حمادة من الكويت».

وبسؤاله عن أسباب وقف تصوير المسلسل، أكد أن الإخوان وراء ذلك، حيث أدت أعمال العنف التى تصر عليها جماعة الإخوان المسلمين إلى مد العمل بقرار الحظر حتى الآن، ما يعيق حركة المشاركين فى العمل فى الذهاب والإياب، بالإضافة إلى أن السلطات المصرية ترفض دخول «سوسن الرشيدى»، إحدى الفنانات المشاركات فى المسلسل، نظراً للقرار الصادر بمنع دخول السوريين مصر، ناهيك عن إرسال القائمين على العمل أفراداً إلى دولة تركيا، لجلب إكسسوارات تتعلق بالماكياج و«البواريك» والملابس اللازمة للمسلسل، وهم الآن لا يستطيعون دخول مصر، نظراً لنفس القرار الصادر ضد الأتراك.

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