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الأفلام الهندية تعود إلى دور العرض.. والله زمان

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الأفلام الهندية تعود إلى دور العرض.. والله زمان الأفلام الهندية تعود إلى دور العرض.. والله زمان

كتب : سارة سند الجمعة 20-09-2013 08:11

بعد النجاح الكبير الذى حظيت به الدراما التركية فى والوطن العربى فى الآونة الأخيرة، عادت الأفلام الهندية هى الأخرى للأضواء من خلال عرض عدد من الأفلام السينمائية الهندية فى دور العرض المصرية، وذلك بعد غياب استمر 25 عاما، حيث تقوم شركة «يونايتد موشن بيكتشرز»، بالتعاون مع شركة «جوارنج فيلمز» والسفارة الهندية بالقاهرة، بعرض أفلام هندية تضم أشهر الفنانين والفنانات ليشاهدها الجمهور المصرى. سيتم عرض الفيلم الهندى الشهير «إكسبريس تشيناى»، الذى يقوم ببطولته شاه روخ خان وديبيكا بادوكان، فى دور عرض القاهرة والإسكندرية من يوم 2 أكتوبر المقبل، وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لسفارة الهند بالقاهرة، لـ«الوطن»: إن العلاقة بين مصر والهند فى مجال الدراما تعود إلى 60 عاما مضت، خاصة أن العلاقة بين مصر والهند لم تنقطع طوال تلك السنوات، وكانت هناك سينما تدعى «شبرا بالاس» تقوم بعرض الأفلام الهندية فقط نظرا للإقبال الشديد من الجمهور المصرى عليها، ومؤخرا قام الممثل شاروخان، الفنان الهندى المعروف، بتصوير أفلامه فى مصر.

يواكب عودة الأفلام الهندية إلى دور السينما المصرية احتفال الهند بمرور مائة عام على نشأة السينما بها، فى 3 مايو 1913، تم عرض أول فيلم روائى هندى طويل فى بومباى، قام بإخراجه «داداصاحب بهالكى»، تحت عنوان «راجا هاريشتشاندرا». وتبلغ مدة هذا الفيلم، الذى ينتمى للسينما الصامتة، 40 دقيقة، وتدور أحداثه حول أحد الملوك الصالحين.

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