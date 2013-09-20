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مشاركة مصرية واسعة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بالمغرب

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مشاركة مصرية واسعة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بالمغرب مشاركة مصرية واسعة في المهرجان الدولي لفيلم المرأة بالمغرب

كتب : أ ش أ منذ 57 دقيقة

تنطلق الاثنين القادم فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بـ"سلا" المغربية بمشاركة مصرية واسعة، وقال عبد اللطيف العصادي مدير المهرجان الدولي لفيلم المرأة بـ"سلا"، إن المهرجان يضم هذا العام مجموعة متنوعة من الأفلام؛ حيث يشارك من فيلم "عشم" للمخرجة ماحي مرجان، موضحًا أنه سيتم تكريم الفنانة الكبيرة آثار الحكيم خلال المهرجان.

وأضاف أن مصر ستكون حاضرة بمشاركة الفنانة داليا البحيري في لجنة تحكيم المسابقة الرسيمة للمهرجان، مؤكدًا أنه سيكون هناك تكريم للناقد المصري الراحل أشرف البيومي، الذي كان له الفضل الكبير على المهرجان الدولي لفيلم المرأة بـ"سلا" خلال الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن المهرجان يشهد هذا العام المنتدى الفكري بشأن موضوع "سينما المرأة وحلم الربيع العربي" بمشاركة العديد من الوجوه السينمائية الكبيرة، بالإضافة إلى عروض سينمائية خاصة وإصدارات جديدة ونافذة على الأفلام المغربية الطويلة.

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