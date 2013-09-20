التفاح المسلوق والموز لتنعيم الشَّعر وتمليسه

هل مللتِ من مظهر شعركِ المجعّد، وتريدين الحصول على شعر منسدل ومفرود؟! هناك العديد من الأساليب للقيام بذلك، منها: الطُّرق الطبيعيَّة، والطُّرق الكيميائيَّة، إضافةً إلى حلّ الكيراتين الذي لقي رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة.

قد لا تكون الطُّرق الطبيعيَّة لفرد الشَّعر فعَّالة بالقدر الكافي، ولكن لِمَ لا تقومين بتجربة إحداها؟!

جرِّبي وصفة التفاح والموز على شعركِ، ثمّ حدِّثينا عن النتيجة، إذ يُقال إنَّ هذه الوصفة فعَّالة ومضمونة بنسبة كبيرة...

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الخطوات:

1- قشِّري تفاحة كبيرة الحجم، واسلقيها بقليل من الماء، ثمّ اهرسيها.

2- اتركي التفاحة في علبة حتى تبرد، ثمّ احفظيها في البراد.

3- جفّفي قشر الموز تحت الشمس حتى يصبح لونه أسود، ثمّ اطحنيه حتى تحصلي على بودرة.

4- اخلطي كميَّة من بودرة الموز مع التفاح المسلوق، حسب كثافة شعركِ وطوله.

5- قسّمي شعركِ، ودلِّكي فروته بالموز والتفاح، لمدَّة خمس دقائق.

6- ولنتيجة أكثر فاعليَّة، أضيفي القليل من الحنّاء والبيض والزَّيت إلى مزيج التفاح والموز.

7- اتركي المزيج على شعركِ، لمدَّة ساعة أو أكثر، مرَّة كلّ أسبوع.

8- حافظي على تكرار هذه الوصفة لمدَّة أربعة أسابيع، ثمّ حدِّثينا عن تجربتكِ.

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