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السيطرة على حريق بمخزن زيوت سيارات بشبرا الخيمة

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السيطرة على حريق بمخزن زيوت سيارات بشبرا الخيمة السيطرة على حريق بمخزن زيوت سيارات بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن زيوت سيارات بمنطقة مسطرد واخماده ومنع امتداده .

اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن لتجارة زيوت السيارات والمازوت على مساحة 120 متر مسقوف بالحديد والصاج،  نتج عن الحريق اصابة كريم ابراهيم صادق غبريـال ، شقيق مالك المخزن ، 23 سنه عامل بحروق بالقدم اليسري .

بسؤال مالك المخزن كرم ابراهيم صادق غبريـال 33 سنه قرر أن سبب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوبه ، كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعه ، وتم التحفظ علي مكان الحريق ، واخطرت الأدله الجنائيه لاتخاذ شئونها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8204 اداري قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2013م ، وجارى العرض على النيابة .

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