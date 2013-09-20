السيطرة على حريق بمخزن زيوت سيارات بشبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن زيوت سيارات بمنطقة مسطرد واخماده ومنع امتداده .

اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة ، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن لتجارة زيوت السيارات والمازوت على مساحة 120 متر مسقوف بالحديد والصاج، نتج عن الحريق اصابة كريم ابراهيم صادق غبريـال ، شقيق مالك المخزن ، 23 سنه عامل بحروق بالقدم اليسري .

بسؤال مالك المخزن كرم ابراهيم صادق غبريـال 33 سنه قرر أن سبب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائي ولم يتهم أحد بالتسبب في نشوبه ، كلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعه ، وتم التحفظ علي مكان الحريق ، واخطرت الأدله الجنائيه لاتخاذ شئونها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8204 اداري قسم ثان شبرا الخيمه لسنة 2013م ، وجارى العرض على النيابة .