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لوبيز يغيب 3 أسابيع عن أتليتكو مدريد

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لوبيز يغيب 3 أسابيع عن أتليتكو مدريد لوبيز يغيب 3 أسابيع عن أتليتكو مدريد

مدريد (إفي): كشف الجهاز الطبي لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجم الفريق أدريان لوبيز، سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في عظم وجنة الوجه.

وأوضح الأطباء أن أدريان سيغادر المستشفى صباح اليوم الجمعة، ولن يتمكن من العودة للعب مجددا إلا بعد ثلاثة أسابيع.

وكان أدريان قد أصيب بكسر في إحدى "عظام الوجنة بالوجه" نتيجة تلقيه ضربة قوية أول أمس الأربعاء خلال مشاركته مع أتلتيكو في لقائه أمام زينيت سان بطرسبرج الروسي ضمن مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتسببت هذه الإصابة في خروج أدريان من المباراة قبل نحو عشر دقائق على نهايتها، علما بأن أتلتيكو أنهى اللقاء بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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