عادل لبيب: رفع 46 ألف طن قمامة و170 ألف متر مكعب مخلفات مبان

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بإعداد تقرير يومى عن الموقف التنفيذى للقضاء على مشكلة القمامة بالمحافظات بصفة عامة، ومحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على وجه الخصوص، وذلك فى إطار متابعة تنفيذ منظومة النظافة وإعادة المظهر الجمالى، والرونق الحضارى للمحافظات، لافتاً إلى أنه تم خلال الأسبوع الحالى، إزالة أكثر من 46 ألف طن قمامة، إضافة إلى حوالى 170 ألف متر مكعب مخلفات مبانى بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للتخلص من القمامة، تركز على تقسيم الأحياء إلى مربعات سكنية، ووضع نظام إشرافى قوى على نقل القمامة من البيوت والمتاجر إلى المحطات الوسيطة فى إطار تعاقد بالأمر المباشر، مع المتعهدين وتتولى شركات وهيئات النظافة عملية النقل من المحطات الوسيطة، إلى مواقع الدفن الصحية ومصانع التدوير، مؤكداً منح الصلاحيات كاملة إلى المحافظين والقيادات المحلية لتنفيذ منظومة النظافة بالكامل للتنفيذ والقضاء على المشكلات دون الرجوع إلى الجهات المركزية.

وناشد الوزير الشباب ومنظمات المجتمع المدنى المشاركة، فى تفعيل منظومة النظافة بالمشاركة الواعية فى اللجان المشكلة للعمل فى كل محافظة إضافة إلى المشاركة فى الندوات وكافة الفعاليات التى تساهم فى رفع الوعى لدى المواطنين، وتحسين السلوكيات المتعلقة بالنظافة، لافتًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به دور العبادة فى هذا الشأن، وقال إنه سيتم فرض عقوبات مشددة على رمى القمامة، والكتابة على الجدران التى تمثل أحد أشكال الإساءة للبيئة، وأنه لابد من تطبيق سياسة الثواب والعقاب.