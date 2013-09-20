أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البدرى فرغلى: 600 مليار جنيه تحولت إلى أوراق وراح ضحيتها 9 ملايين مواطن

Google+ Print
البدرى فرغلى: 600 مليار جنيه تحولت إلى أوراق وراح ضحيتها 9 ملايين مواطن البدرى فرغلى: 600 مليار جنيه تحولت إلى أوراق وراح ضحيتها 9 ملايين مواطن

تمنى البدرى فرغلى، رئيس اتحادات المعاشات أن تكون تصريحات وزير التضامن الاجتماعى بإقرار الحد الأدنى للمعاش لنحو 9 ملايين مستحق، موضحا أننا أمام كارثة اجتماعية فهناك 9 ملايين يتعرضون لعملية تمكين اجتماعى من كل الأنظمة حتى هذه اللحظة، ومنذ العهد الأسبق على يد بطرس غالى والرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك.

وأضاف "فرغلى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية" أون تى فى"، اليوم الجمعة، نحن لا نتقاضى المعاشات من الموازنة العامة ولكننا نتقاضاها من إرادات التأمينات وفوائد أموالنا، هى الكارثة تم إبادة أموالنا داخل الخزانة العامة و600 مليار جنيه تحولت إلى أوراق، مؤكدا بعدهم عن العدالة الاجتماعية وتهميش الحالية لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات