البدرى فرغلى: 600 مليار جنيه تحولت إلى أوراق وراح ضحيتها 9 ملايين مواطن

تمنى البدرى فرغلى، رئيس اتحادات المعاشات أن تكون تصريحات وزير التضامن الاجتماعى بإقرار الحد الأدنى للمعاش لنحو 9 ملايين مستحق، موضحا أننا أمام كارثة اجتماعية فهناك 9 ملايين يتعرضون لعملية تمكين اجتماعى من كل الأنظمة حتى هذه اللحظة، ومنذ العهد الأسبق على يد بطرس غالى والرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك.

وأضاف "فرغلى" خلال مداخلة هاتفية لفضائية" أون تى فى"، اليوم الجمعة، نحن لا نتقاضى المعاشات من الموازنة العامة ولكننا نتقاضاها من إرادات التأمينات وفوائد أموالنا، هى الكارثة تم إبادة أموالنا داخل الخزانة العامة و600 مليار جنيه تحولت إلى أوراق، مؤكدا بعدهم عن العدالة الاجتماعية وتهميش الحكومة الحالية لهم.