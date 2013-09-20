اتحاد نواب مصر يشارك فى تشييع جنازة اللواء نبيل فرج شهيد كرداسة

قال ياسر القاضى عضو مجلس الشعب السابق وعضو اتحاد نواب مصر، إن العملية الأمنية فى كرداسة بالأمس هدفها الأول هو فرض هيبة الدولة واسترجاعها فى كل ربوع مصر فى الوقت نفسه ثبت بالفعل وجود إرهابيين فى هذه المنطقة بعد نفى جماعة الإخوان المسلمين ذلك، مشيرا إلى أن مشهد استشهاد اللواء نبيل فرج سيظل حاضرا فى الأذهان بعدما أصابه رصاص الغدر.

وأشار القاضى لـ"اليوم السابع " أنه منذ 30 يونيه وحتى الآن لم نجد قيادة إخوانية واحدة أصيبت، وإنما وجدنا بالأمس قيادات شرطية آثرت واجبها الوطنى على حياتها وقدمت كل نفيس وغال فى سبيل الوطن، فى الوقت نفسه دائما ما تدفع الجماعة بشبابها ونسائها فيما يتخفى قياداتها، كما لفت عضو اتحاد نواب مصر إلى مشاركة الاتحاد فى تشييع جنازة شهيد الشرطة اليوم مطالبا بتكريم أسر شهداء الشرطة بالكامل.