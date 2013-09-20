المسبار كيوريوسيتي يخفق في العثور على غاز الميثان في الغلاف الجوي للمريخ

كتب : (رويترز) الجمعة 20-09-2013 09:34

قال مسؤولون إن المسبار كيوريوسيتي، الذي أرسلته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إلى المريخ، أخفق في العثور على غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب، وهو الغاز الذي يمثل مؤشرا قويا على وجود مقومات للحياة.

وكان المسبار كيوريوسيتي هبط على سطح المريخ في أغسطس 2012 في مهمة تستمر عامين لتحديد ما إذا كان المريخ - وهو أكثر الكواكب شبها بالأرض في المجموعة الشمسية - توجد به العناصر الكيمائية اللازمة لنشأة الحياة.

وخلال السنوات العشر الاخيرة قال العلماء الذين استخدموا مركبات الفضاء المختلفة واجهزة التلسكوب على سطح الارض انهم رصدوا غاز الميثان على سطح الكوكب الاحمر.

ويتحلل غاز الميثان في وجود اشعة الشمس لذا فان وجوده على سطح المريخ يشير الى انه انبعث اما من انشطة بيولوجية او من احداث جيولوجية معينة وقعت في الآونة الاخيرة.

ويعتقد ان غاز الميثان - الذي ظل موجودا في الغلاف الجوي للارض نحو 300 عام - يمكن ان يكون قد ظل في الغلاف الجوي للمريخ 200 عام الا ان النتائج التي جمعها المسبار كيوريوسيتي على مدار ثمانية اشهر توحي بان غاز الميثان قد اختفى فعليا خلال سنوات.

وبناء على المشاهدات السابقة توقع العلماء ان يجدوا كميات من الميثان في الغلاف الجوي للمريخ تزيد بواقع ست مرات عن الكميات الضئيلة التى وجدها المسبار.

الا ان المهمة البحثية لم تنته بعد اذ سيواصل المسبار أخذ عينات من من الجو بحثا عن الميثان مع مواصلة أبحاث العلماء من خلال اجهزة التلسكوب على سطح الارض.