جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات تنظم معرض "يوم الهندسة المصرى"

تنظم رابطة الشباب بجمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات – فرع مصر، معرض ومؤتمر "يوم الهندسة المصرى" للعام الثانى عشر على التوالى، تحت شعار، "أطلق العنان للإنتاجية Unleash Productivity"، وذلك فى الفترة من 21-22 سبتمبر 2013، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

يشارك فى معرض يوم الهندسة المصرى، هذا العام، أكثر من 200 مشروع تخرج لطلاب كليات الهندسة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، حيث بدأ التسجيل منذ شهر مايو، ووصلت المشاريع المشاركة من مجال الاتصالات 54 مشروعا، و23 مشروعا، فى مجال هندسة البرمجيات، وغيرهم من المشاريع فى مجالات الهندسة المدنية، الإلكترونية، الطبية، هندسة البترول، العمارة والميكاترونكس.

وحصدت جامعة القاهرة النصيب الأكبر من المشاركة هذا العام، حيث تم تسجيل أكثر من 30 مشروع تخرج فى المجالات المختلفة، وتأتى جامعة حلوان فى المركز الثانى بنصيب 19 مشروعا، ثم جامعة الإسكندرية والمنوفية 14 مشروعًا، وتأتى مشاركة كلٍ من جامعة الزقازيق وأكاديمية الشروق بـ7 مشاريع، ومن الملاحظ مشاركة الجامعات والمعاهد الخاصة بكثرة عن الأعوام السابقة، مثل المعهد العالى للتكنولوجيا ومودرن أكاديمى والجامعة الألمانية والأمريكية، وجامعة مصر الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، وتتلاقى كل هذه الجامعات وأكثر بكمٍ هائل من أفكار المشاريع الهندسية.

وتتضمن فعاليات هذا اليوم نهائيات مراسم تحكيم مسابقة صنع فى مصر"Made in Egypt"، للعام الثامن على التوالى، وهى المسابقة التى تقام بين 27 من مشاريع التخرج، والتى تستمر على مدار عام كامل، حيث يقوم الفريق المنظم بإعداد دورات تدريبية عالية المستوى للمشاركين فى مجالات كثيرة من التدريب اللازم لفريق العمل من مهارات العمل الجماعى والدراسة الاقتصادية للمنتج، دراسات الجدوى وانتهاء بإيجاد ممول من الصناعة لفكرة المشروع، ووضع خطة الأعمال المناسبة للمشروع الذى تمكن المشاركون من تقديمه فى صورة منتج قادر على المنافسة، ولكن بصناعة مصرية خالصة.

كما يعلن عن بدء الدورة التاسعة للمسابقة لعام 2013-2014.

كما يضم المؤتمر المشروعات المتنافسة فى مسابقة مدينة المستقبل"Future City"؛ هى مسابقة تقام بين طلاب المدارس الإعدادية وبرعاية من وزارة التربية والتعليم وتهتم بطلاب المدارس ذوى الميول والأفكار الهندسية وهى مسابقة يتم فيها السماح للطلاب بتصميم نموذج حضارى للمدينة التى يرغبون أن يروها فى المستقبل. بالإضافة إلى المشاريع المشاركة من خارج مصر.

كما سيتم تدشين مسابقة جديدة تحت اسم "المسابقة العالمية لمشاريع التخرج"، ويشارك فيها مشاريع من دول لبنان، الأردن، تونس، المغرب، ليبيا والسودان وباكستان، وذلك لتشجيع المشاركة والاندماج بين الدول المختلفة من أجل تحفيز الصناعة والتطور.