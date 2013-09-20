بلدية وأراضي عجمان تتبادلان الخبرات

بحث وفد من دائرة الأراضي والأملاك بعجمان التعاون وتبادل الخبرات مع إدارة علاقات المتعاملين بدائرة البلدية والتخطيط حول المنهجيات والإجراءات والسياسات التي تتبعها الدائرة في تعاملاتها مع جمهور الإمارة من المتعاملين بكافة قطاعاتهم، وتبادلا وجهات النظر حول تطبيق أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين مؤكدين على أهمية التنسيق بينهم فيما يتعلق بخدمة المتعاملين في إمارة عجمان.

واستقبل الوفد محمود عثمان أبو الشوارب مدير إدارة علاقات المتعاملين بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان وضم الوفد كلا من أحمد جمعة العوضي مدير علاقات العملاء، عبدالله بوشهاب رئيس خدمة العملاء، وشيخة الظاهري رئيس قسم الاتصال المؤسسي.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن عرض أفضل الممارسات في مجال علاقات المتعاملين، وزيارة ميدانية لقسم سياسات المتعاملين، اطلع خلالها على سير العمل وطرق تلقي المكالمات ورصد الشكاوى والاقتراحات ومتابعتها مع المعنيين بالإمارة، وطرق تسلم المقترحات ورصدها وتحويلها للجهة المختصة لتنفيذها بما يخدم الإمارة.

وتم استعراض أفضل الممارسات التي تطبقها الدائرة في تعاملاتها مع جمهور الإمارة، مشيرا إلى الهيكل التنظيمي لإدارة علاقات المتعاملين، وربط الوحدات الإدارية بمهام تترجم رؤية ورسالة وأهداف الدائرة ثم عرض المهام التي تقوم بها كل وحدة على حدة والنتائج الإيجابية التي حصدتها الدائرة والتي كان آخرها فوزها بجائزة ذهبية عن التطبيقات الخضراء من منظمة الأفكار الأميركية مؤخرا.

من جهته أشاد أحمد جمعة العوضي مدير إدارة علاقات العملاء بدائرة الأراضي والأملاك بما اطلع عليه من منجزات خاصة بسياستها مع المتعاملين وتطبيقاتها لأفضل الممارسات، مشيدا بخبراتها المتميزة في هذا المجال ومؤكدا حرص دائرته على الاستفادة منها في تطوير أدائهم في هذا المجال.