بحث تعزيز العمل البلدي المشترك في دول «التعاون»

ترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وفد الدولة المشارك في الاجتماع السابع عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقدت أعماله في 19 سبتمبر الجاري في مملكة البحرين، وتم خلال الاجتماع مناقشة سير العمل في عدد من المواضيع المشتركة والمتعلقة بتعزيز العمل البلدي المشترك في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها التخطيط العمراني الاستراتيجي الشامل والبيئة الحضرية.

كما تم الاطلاع على انجازات عدد من المجالات ومنها مجال تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة، وعلى ما جاء في اعتماد مقام المجلس الأعلى في دورته السابقة بمملكة البحرين ديسمبر 2012 بشأن اعتماد الدليل الاسترشادي لمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بمعايير تطوير المرافق الخدمية على الطرق السريعة والواردة في الدليل الارشادي المعتمد من مقام المجلس الأعلى.

ويشارك في عضوية الوفد سلطان عبدالله بن علوان الوكيل المساعد للتدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، والدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي، وسالم محمد الجروان مساعد المدير العام للدعم المؤسسي في بلدية مدينة الشارقة، وعبدالله الخديم مدير إدارة المشاريع في بلدية الفجيرة.

كما وبدأت في الفترة من 17-18 سبتمبر الجاري أعمال الاجتماع السابع والعشرين لكبار مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون، والذي عقد بمملكة البحرين، وقد ترأس وفد الدولة في الاجتماع، سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي.

قواعد معلومات

بالإضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع ما أنجز في مجال قواعد المعلومات البلدية وتم إقرار كراسة المواصفات والشروط الخاصة بموقع قواعد المعلومات البلدية، وتكليف الأمانة العامة باستضافة الموقع والتنسيق مع الفريق التقني لقواعد المعلومات البلدية لدراسة سبل الاستفادة من مشروع الربط بين شبكات الحكومات الإلكترونية بدول مجلس التعاون في مشروع بوابة قواعد المعلومات البلدية ووضع الإجراءات التنفيذية لذلك.

كما تم التطرق إلى إنجازات مجال تجميل المدن ، حيث أكد الاجتماع على استكمال أهداف المرحلة الأولى من الأهداف المقررة بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي ، بالإضافة إلى التطرق لإنجازات مجال التخطيط العمراني ، وقد تم إقرار خطة عمل إعداد الاستراتيجية العمرانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوصيات التي توصلت إليها ورشة العمل المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2013 .

وتناول الاجتماع موضوع الدليل الاسترشادي للإدارة المتكاملة للنفايات البلدية الصلبة في دول التعاون، وتمت التوصية باستكمال، كما ناقش الاجتماع المقترح المقدم من الإمارات بشأن إعادة تنظيم لجان وفرق العمل المتخصصة في مجال العمل البلدي الخليجي المشترك لتعزيز مقومات وحالات العمل البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتطويرها، وقد كلفت الأمانة العامة بتقديم تصور للوضع التنظيمي المقترح ، وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع رحب الوزراء بالدعوة الكريمة من دولة الإمارات بشأن تنظيم مؤتمر العمل البلدي الثامن الذي سيعقد في إمارة أبوظبي خلال أبريل القادم ، كما رحبوا بالدعوة الكريمة من دولة الكويت بشأن عقد الاجتماع الثامن عشر للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في سبتمبر ٢٠١٤ مسبوقا باجتماع كبار مسؤولي البلديات.