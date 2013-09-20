تحذير من استخدام مبيدات حشرية غير مرخصة بمكافحة الحشرات المنزلية

حذرت شرطة أبوظبي المواطنين والمقيمين من استخدام مبيدات غير مصرح باستخدامها في مكافحة الحشرات المنزلية ويتم جلبها بصحبة بعض الجاليات خاصة الآسيوية وتسببت في وقوع حالات وفاة والإصابة بالاستسقاء الرئوي والتشنجات نتيجة استنشاق غاز الفوسفين شديد السمية.

وقال العقيد الخبير أنور محمود العوضي رئيس قسم التحاليل الكيميائية بالأدلة الجنائية إن المبيدات الحشرية التي تستخدم في مكافحة الحشرات والقوارض بصورة غير مشروعة وهي غير مخصصة لذلك لها العديد من المسميات التجارية ويجري شراؤها بسهولة من المحال التي تبيع المواد الزراعية والبيطرية ..

كما اعتاد العديد من المقيمين خاصة من الجنسيات الآسيوية إحضار هذه المواد من موطنهم واستخدامها لمكافحة حشرات المنازل لاسيما عند مغادرتهم البلاد لقضاء إجازاتهم في بلدانهم.

وأكد مخاطر هذه المبيدات غير المرخصة أصلاً لمكافحة الحشرات وتستخدم عشوائياً ..مشيراً إلى أن مادتي فوسفيد الألومنيوم وفوسفيد المغنسيوم اللتين تخلطان مع مواد أخرى لتنظيم عملية انطلاق الغاز هما من المواد الشديدة السمية على الإنسان ولا يوجد ترياق مناسب لمعالجة ما تسببه الغازات السامة الناتجة عنهما .. مشيرا الى ان العديد من حوادث الموت وقعت نتيجة التسمم العرضي لغاز الفوسفين الناتج من المبيدات الحشرية.

في السياق ذاته أوضح خبير فحص السموم والمخدرات عمر موسى زعرب أن فوسفيدات المعادن تتفاعل مع الماء أو الرطوبة وينطلق عن هذا التفاعل غاز الفوسفين السام ويعتبر وجود الغاز بتركيز 2000 جزء في المليون في الهواء عاملاً قاتلاً للإنسان في وقت قصير جداً والذي له رائحة قوية تشبه رائحة الكربيد أو الثوم ..مشيراً إلى أن التسمم قد ينجم عن الابتلاع المباشر للمادة كما في حالات الانتحار أو الاستنشاق العرضي لغاز الفوسفين الناتج عنها.

وقال إن استنشاق غاز الفوسفين يسبب الإسهال واستسقاء رئوياً وتعرقاً بارداً ورطباً وتشنجات وهذياناً وتصل الحالة إلى مرحلة الغيبوبة والموت نتيجة توقف التنفس والقلب .. موصيا بضرورة تجريم استعمال فوسفيدات المعادن في المنازل وإذا كان ضروريا ولا مناص منه فانه يجب إخلاء جميع سكان المبنى لمدة لا تقل عن 24 ساعة .

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