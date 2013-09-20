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Louis Vuitton تتعاون مجدداً مع El Seed

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Louis Vuitton تتعاون مجدداً مع El Seed Louis Vuitton تتعاون مجدداً مع El Seed

بعد تعاونها مع الفنان الفرنسي- التونسي "أل سيد" El Seed في مارس 2013 على إنجاز مشروع "أوشحة الفنانين" Foulards d’Artistes إلى جانب عدد آخر من الفنانين، ها هي دار "لويس فويتون"Louis Vuitton تجدّد هذا التعاون ولكن هذه المرة لتقديم مجموعة من حقائب السفر الراقية. فقد أضاف "أل سيد" بصمته الفنيّة والفريدة على حقائب Alzer المعروفة، فقدّم ثلاثة نماذج من الحقائب العملية التي زيّنتها رسائل بتخطيطات شاعرية، زادت من رقيّ التصاميم.
إليك حقائب Alzer المزيّنة بيد الفنان El Seed، فهل أعجبتك؟

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سيدتي