فريد الديب: مبارك يرى أن السيسي هو "أمل مصر"

كتب : فاطمة النشابي منذ 29 دقيقة

قال فريد الديب محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن مبارك دائما يشيد بالفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويصفه بأنه "أمل مصر".

وتابع الديب، في لقائه مع حمدي رزق على شاشة "صدى البلد"، في برنامج "نظرة"، أن مبارك "يرى أن الرئيس القادم لمصر لابد وأن يكون ذو خلفية عسكرية"، وتابع "مبارك يري أن السيسي يحظى بشعبية كبيرة، فهو قادر وأمين ويتميز بصغر السن ولديه من الحيوية والنشاط الكثير".

وعن المشير حسين طنطاوي، قال الديب "إن مبارك لم يتحدث عنه نهائياً وكان يأمل أن يكون أداء المجلس العسكري أفضل من ذلك حين تولي مهام الحكم في مصر عقب تنحيه".