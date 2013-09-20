“السودان” تتلقى وعداً من واشنطن بمنح البشير تأشيرة دخول لأراضيها

ذكرت صحيفة” السوداني” الصادرة اليوم الجمعة بالخرطوم ، أن الرئيس السوداني عمر البشير، حصل على كافة تأشيرات عبور الطيران إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

> وقالت الصحيفة ، إن وزارة الخارجية السودانية تلقت وعداً من الجانب الأمريكي بمنح الرئيس تأشيرة دخول إلى أراضيها خلال اليومين القادمين.

وكانت الخارجية السودانية قد أكدت تمسكها الكامل بحق مشاركة رئيس الجمهورية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68 بنيويورك ، وطالبت الولايات المتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر، بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الأربعاء ، بيانًا رسميًا ، طالبت من خلاله السلطات الأمريكية المختصة باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتسليمه إلى مقر المحكمة في “لاهاي” بمجرد دخوله الأراضى الأمريكية ، وأشارت إلى مذكرتين أصدرتهما باعتقال البشير في الرابع من مارس 2009 والـ 12 من يوليو 2010؛ لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

> أ ش أ