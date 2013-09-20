“العربية لحقوق الإنسان” تشدد على أهمية محاكمة سيف القذافي بطرابلس

اعتبرت المنظمة العربية لحقوق الأنسان في ليبيا ، أن محاكمة سيف الأسلام القذافي في طرابلس لها دلالات كثيرة ومهمة على الصعيد الوطني والدولي ، لاسيما وأن التهم الموجهة له تتعلق بجرائم ذات طبيعة وطنية ، لذا فإن العاصمة هي المكان المناسب والصحيح قانوناً للمحاكمة.

وكانت محكمة الزنتان الإبتدائية قد واصلت أمس الخميس ، نظرقضية “سيف القذافي” بتهمة التحاور مع فريق أجنبي للإضرار بالأمن القومي ، وأجّل القاضي ، المحاكمة إلى جلسة الثاني عشر من ديسمبر الجاري ، بناء على طلب الدفاع ، ولإبلاغ بقية المتهمين بالمثول أمام المحكمة.

وقالت المنظمة – في بيان لها – إن محاكمة سيف القذافي في طرابلس ستوفر ضمانة أفضل لنزاهة المحاكمة ، سواء لناحية متابعة أفضل للمتابعة الوطنية وكذلك للمتابعة والمراقبة الأجنبية والدولية للقضية التي تمثل حدثاً مهما للرأي العام الدولي ، وخاصة في ظل الجدل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص .

وأكدت المنظمة جاهزية بعض المحامين من أعضائها للدفاع عن سيف الإسلام في حالة عدم وجود محامين له ، وذلك بناء على رغبته كمتهم.

أ ش أ