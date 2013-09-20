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تحالف شباب الثورة: ندعم الأجهزة الأمنية فى مواجهتها للإرهاب

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تحالف شباب الثورة: ندعم الأجهزة الأمنية فى مواجهتها للإرهاب تحالف شباب الثورة: ندعم الأجهزة الأمنية فى مواجهتها للإرهاب

أكد أحمد حسنى، المتحدث الإعلامى لتحالف شباب الثورة، على دعم الاتحاد لمجهودات الأجهزة الأمنية فى مواجهة البؤر الإرهابية، وما تبذله للحفاظ على هيبة الدولة، مضيفا أن فك حصار كرداسة ودلجا أثبت قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب.

وأشار "حسنى" لـ"اليوم السابع" أن كرداسة تعد آخر معقل لجماعة الإخوان والجماعات التكفيرية التى جعلت من المدينة وكرًا وإمارة يختبئ بها الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتقدم تحالف شباب الثورة بخالص التعازى ﻷسرة الشهيد البطل اللواء نبيل فراج، والذى أوضح الفارق ما بين قيادات الداخلية التى تكون فى الصفوف الأمامية فى الاشتباكات، وتضحى بنفسها لحماية الوطن، وبين قيادات جماعة الإخوان التى تتنكر للهروب وتدفع بمؤيديها فى المواجهات وتضحى بدمائهم للحصول على مكاسب سياسية رخيصة.

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مصر 365