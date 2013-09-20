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المفوض التجارى بعمان: الأردن مهتم بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر

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المفوض التجارى بعمان: الأردن مهتم بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر المفوض التجارى بعمان: الأردن مهتم بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع مصر

أكد الوزير المفوض التجارى بالسفارة المصرية فى الأردن محمد عبد الله، أن عمان يبدى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ، ووضع أطر للتعاون المستقبلى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك فى تصريحات أدلى بها المفوض التجاري، تعقيبًا على لقاءين منفصلين عقدهما الأسبوع الجارى مع وفد من جمعية الرخاء لرجال الأعمال الأردنية، برئاسة الدكتور فهد الطويلة رئيس الجمعية، أمس الأول الأربعاء، والثانى مع د.خالد أبو ربيع، مفوض شئون الاستثمار بهيئة المناطق التنموية والحرة الأردنية، يوم الثلاثاء الماضى.

وقال "عبد الله"، إن هذه اللقاءات تأتى فى إطار الاجتماعات الدورية التى تعقد مع المسئولين الحكوميين ومؤسسات ومجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة بالأردن، لبحث تطورات الموقف والأوضاع والظروف الراهنة فى مصر، وسبل ووسائل تدعيم وتوسيع علاقات التعاون المشترك بين البلدين، خاصة تلك التى يتمتع فيها كل جانب بميزة نسبية.

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