أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة ثلاثية من الأزهر والتعليم والأوقاف لدراسة تحقيق التكامل المشترك

Google+ Print
لجنة ثلاثية من الأزهر والتعليم والأوقاف لدراسة تحقيق التكامل المشترك لجنة ثلاثية من الأزهر والتعليم والأوقاف لدراسة تحقيق التكامل المشترك

تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الأزهر ووزارتى التربية والتعليم والأوقاف لدراسة تحقيق التكامل بين الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والاستفادة من أئمة ووعاظ الأزهر والأوقاف لسد العجز بالمدارس والمعاهد الأزهرية للاستفادة بأعضاء المقارئ من أئمة الأوقاف لسد العجز فى تحفيظ القران الكريم بالمعاهد الأزهرية.

كما تم الاتفاق بين كل من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ود. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على العمل للاستفادة من معلمى الأزهر ووعاظه وأئمة الأوقاف فى سد العجز بمدارس التربية والتعليم لتدريس مواد التربية الدينية واللغة العربية، وكذلك الاستفادة من معلمى التربية والتعليم فى سد العجز بالمعاهد لتدريس المواد الثقافية.

وأوضح بيان لمشيخة الأزهر، اليوم الجمعة، أن تم كذلك مناقشة تطبيق تجربة "التابلت" على طلاب الأزهر بالمناطق النائية أسوة بالتربية والتعليم خلال العام المقبل وتطوير التعليم الأزهرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365