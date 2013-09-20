لجنة ثلاثية من الأزهر والتعليم والأوقاف لدراسة تحقيق التكامل المشترك

تقرر تشكيل لجنة مشتركة من الأزهر ووزارتى التربية والتعليم والأوقاف لدراسة تحقيق التكامل بين الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والاستفادة من أئمة ووعاظ الأزهر والأوقاف لسد العجز بالمدارس والمعاهد الأزهرية للاستفادة بأعضاء المقارئ من أئمة الأوقاف لسد العجز فى تحفيظ القران الكريم بالمعاهد الأزهرية.

كما تم الاتفاق بين كل من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر ود. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على العمل للاستفادة من معلمى الأزهر ووعاظه وأئمة الأوقاف فى سد العجز بمدارس التربية والتعليم لتدريس مواد التربية الدينية واللغة العربية، وكذلك الاستفادة من معلمى التربية والتعليم فى سد العجز بالمعاهد لتدريس المواد الثقافية.

وأوضح بيان لمشيخة الأزهر، اليوم الجمعة، أن تم كذلك مناقشة تطبيق تجربة "التابلت" على طلاب الأزهر بالمناطق النائية أسوة بالتربية والتعليم خلال العام المقبل وتطوير التعليم الأزهرى.