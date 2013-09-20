مقتل 37 من قوات الأمن في هجومين جنوبي اليمن

كتب : الأناضول منذ 37 دقيقة

قتل 37 جنديا، بينهم ضابط في هجومين منفصلين لعناصر تنظيم القاعدة، صباح اليوم، في محافظة شبوة جنوبي اليمن بحسب مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن عناصر القاعدة قتلت نحو 25 عسكريا، بينهم ضابط برتبة عقيد، نحو 19 جنديا من قوات الأمن الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركز النشيمة الأمني جنوب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

وفي هجوم آخر، قتل نحو 12 من عناصر الأمن المركزي خلال استهداف مركز أمن "جول الريدة " في مدينة عزان بمديرية ميفعة في محافظة شبوة في هجوم مسلح لعناصر القاعدة صباح اليوم، بحسب المصادر ذاتها.

وأوضحت المصادر أن عناصر القاعدة تمكنت أيضا من أسر نحو 10 جنود والاستيلاء على 3 ناقلات جند "أطقم أمنية".

وكانت المصادر، ذكرت فور وقوع الهجومين أنهما أسفرا عن مقتل 18 جنديا فقط في حصيلة أولية وأن العدد مرشح للارتفاع.

ولم تعلن القاعدة صراحة مسؤوليتها عن الهجومين.