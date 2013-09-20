"فولكسفاجن" تمضى فى خطط إنتاج سيارة اقتصادية للأسواق الصاعدة

أكدت شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات فى معرض فرانكفورت للسيارات الخامس والستين أنها ستستمر فى خططها لإنتاج سيارة رخيصة الثمن للأسواق الصاعدة.

وقال مدير الشركة هانز ديمانت فى تصريحات أدلى بها فى المعرض الذى تستمر فعالياته حتى الأحد القادم إن "سيارتنا الاقتصادية يمكن أن تكون جاهزة للطرح فى السوق الصينية بحلول عام 2016". وبعدها سيتم تصنيع طراز خال من الكماليات للسوق الهندية.

وتعتبر السيارات الاقتصادية هى القطاع الذى يفتقر إليه نطاق الإنتاج من جانب شركة فولكسفاجن وشركاتها التابعة.

ويهمين على قطاع السيارات رخيصة الثمن حاليا شركتا داتشا الرومانية التابعة لشركة رينو الفرنسية وسوزوكى اليابانية.

وقال ديمانت إن من المحتمل ألا يتم بيع تلك السيارة تحت العلامة التجارية فولكسفاجن. وقال لصيحفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية إننا "نتحدث هنا عن سيارة خارج نشاطنا الأساسى".

ولا تستهدف سيارة فولكسفاجن الاقتصادية الأسواق الأوروبية إذ أن فولكسفاجن لا تريد أن تقلل من قيمة ماركات فولكسفاجن وسكودا الفارهتين فى أسواقهما.

ويتولى ديرمانت وهو مدير سابق فى شركة أوبل للسيارات مسؤولية المشروع الخاص بدراسة مدى جدوى إنتاج طراز منخفض السعر. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن الاستمرار فى هذا المشروع خلال هذا العام.