النفط الأمريكى يتراجع مع انحسار المخاوف على الإمدادات بعد زيادة الإنتاج الليبى

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكى هبوطها لليوم الثانى، اليوم الجمعة، مع انحسار مخاطر تعطل الإمدادات بعد زيادة ليبيا لإنتاجها النفطى، وتراجع المخاوف بشأن سوريا وإيران.

وفى أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، انخفض سعر عقود الخام الأمريكى الخفيف لتسليم أكتوبر 22 سنتا إلى 106.17 دولار للبرميل.

وكان العقد الذى يجين أجل استحقاقه فى وقت لاحق اليوم هبط 1.68% إلى 106.39 دولار عند التسوية اليوم السابق.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم نوفمبر 12 سنتا إلى 108.64 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 1.66% فى ختام الجلسة السابقة إلى 108.76 دولار.