أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

النفط الأمريكى يتراجع مع انحسار المخاوف على الإمدادات بعد زيادة الإنتاج الليبى

Google+ Print
النفط الأمريكى يتراجع مع انحسار المخاوف على الإمدادات بعد زيادة الإنتاج الليبى النفط الأمريكى يتراجع مع انحسار المخاوف على الإمدادات بعد زيادة الإنتاج الليبى

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكى هبوطها لليوم الثانى، اليوم الجمعة، مع انحسار مخاطر تعطل الإمدادات بعد زيادة ليبيا لإنتاجها النفطى، وتراجع المخاوف بشأن سوريا وإيران.

وفى أوائل التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، انخفض سعر عقود الخام الأمريكى الخفيف لتسليم أكتوبر 22 سنتا إلى 106.17 دولار للبرميل.

وكان العقد الذى يجين أجل استحقاقه فى وقت لاحق اليوم هبط 1.68% إلى 106.39 دولار عند التسوية اليوم السابق.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت لتسليم نوفمبر 12 سنتا إلى 108.64 دولار للبرميل، بعد أن انخفض 1.66% فى ختام الجلسة السابقة إلى 108.76 دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر