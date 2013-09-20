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4 لجان للتقصى فى أحداث «رابعة وكرداسة ودور العبادة وأبوزعبل»

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4 لجان للتقصى فى أحداث «رابعة وكرداسة ودور العبادة وأبوزعبل» 4 لجان للتقصى فى أحداث «رابعة وكرداسة ودور العبادة وأبوزعبل»

كتب : هدى رشوان ومحمود حسونة الجمعة 20-09-2013 09:24

المجلس القومى لحقوق الإنسان

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، تشكيل لجان لتقصى الحقائق، من خلال 4 مجموعات، تتولى المجموعة الأولى فض اعتصام رابعة العدوية وما تبعها من أحداث وتتكون اللجنة من الدكتور أحمد أبوالوفا، وحافظ أبوسعدة، وراجية عمران.

وتتابع المجموعة الثانية أحداث مركز شرطة كرداسة، وما تبعها من أحداث، وتتكون اللجنة من الأستاذة شاهندة مقلد، وجورج إسحاق، ومختار نوح، وكمال عباس، ومحمد عبدالقدوس.

وتتولى المجموعة الثالثة الاعتداءات على دور العبادة خلال أحداث الثورة، وتتكون من منال الطيبى، ومحمد عبدالقدوس، وياسر عبدالعزيز. وتتابع المجموعة الرابعة حادث سيارة الترحيلات بسجن أبوزعبل، وتتكون من حافظ أبوسعدة، وراجية عمران، والدكتور سمير مرقص، وشاهندة مقلد، والدكتور صلاح سلام.

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