وزير الداخلية لـ«الوطن»: ضبطنا 60 متهماً ونسيطر على المنطقة

الحملة شملت ناهيا والأهالى كانوا عاملاً حاسماً فى فرض السيطرة.. وطالبت القوات بتنفيذ المهمة دون إراقة دماء

كتب : محمد بركات منذ 60 دقيقة

قوات الشرطة والجيش فى طريقها للسيطرة على مدينة كرداسة

وجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خالص التحية لكافة قوات الشرطة المشاركة فى العملية الأمنية المكبرة التى استهدفت القضاء على البؤر الإجرامية فى كرداسة، مشيراً إلى أنهم لم يخشوا الموت وكانوا بمثابة من يسير حاملاً كفنه خلال تلك المهمة التى استهدفت واحدة من أشرس البؤر الإجرامية فى مصر.

ونعى وزير الداخلية فى تصريحات لـ «الوطن» خلال متابعته سير العمليات فى كرداسة اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة الذى استشهد خلال مشاركته فى العملية الأمنية الموسعة التى تشنها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة فى كرداسة، موضحاً أن دماء الشهيد وغيره من شهداء الشرطة تزيد القوات إصراراً وعزيمة على ملاحقة وضبط كافة العناصر الإرهابية والإجرامية الموجودة بكرداسة، وتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصرى. ونفى إبراهيم أن تكون عملية اقتحام كرداسة انتقاماً من أهلها لاعتبارات سياسية، وقال إن العملية تأتى تنفيذاً لأوامر صادرة من النيابة العامة بضبط العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة فى واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة التى راح ضحيتها 11 ضابطاً وفرداً، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية وأسلحة ثقيلة. وأكد إبراهيم أن القوات ستظل موجودة فى كرداسة لحين تطهيرها تماماً من كافة البؤر الإرهابية، مشيراً إلى أن قوات الشرطة والجيش تسيطر بشكل كامل على منطقتى كرداسة وناهيا، موضحاً أن العملية الأمنية لم تكن مأمورية واحدة بل كانت مأموريتين؛ واحدة استهدفت كرداسة، والأخرى قرية ناهيا.

وقال إبراهيم إنه أصدر تعليمات مشددة لكافة القوات بالحرص على عدم إراقة أى نقطة دم والحفاظ على ممتلكات أهالى المنطقة الذين استقبلوا القوات بشكل احتفالى وساعدوا كثيراً فى نجاح المهمة التى اعتمدت أولاً على حصار كرداسة من الخارج ومن ناحية الظهير الصحراوى، وثانياً المواجهة المباشرة مع العناصر الإرهابية والإجرامية. وقال الوزير فى تصريحاته والجريدة ماثلة للطبع إن عدد المقبوض عليهم من المتهمين والمشتبه فيهم وصل إلى أكثر من 60 متهماً وتمت إحالتهم للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جانبه قال اللواء أحمد حلمى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن، إن الأجهزة الأمنية ستواصل حملتها لضبط باقى المتهمين، موضحاً أنه تم القبض على أكثر من 30 متهماً من المشاركين فى مجزرة قسم الشرطة من بينهم المتهمون الرئيسيون وأبرزهم رجب محمد يوسف ومحمد وصالح صبرى إبراهيم وأحمد محمد زكى وجلال طه وعبدالرازق السيد ومحمود حسن محمد وأحمد عويس وعلى محمد الزمر وأشرف شاكر وسيدة تدعى سمية شنن التى تم استهدافها بعد أن أظهرتها الفيديوهات وهى تشارك فى سحل أحد الضباط.

وأوضح حلمى أن أحد المتهمين ألقى قنبلة بدائية على القوات مما أسفر عن إصابة 9 بينهم 4 ضباط، و5 مجندين وتم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل. وشدد حلمى على أن الداخلية لن تسمح بوجود أى بؤر إجرامية أو إرهابية مهما كلفها ذلك من تضحيات لأن ما نعانيه الآن هو جانب من الحصاد المر الذى نجنيه مما زرعه النظام السابق.

وقال اللواء بهاء حلمى، مدير عام أمانة قطاع الأمن المركزى لـ«الوطن» إن الحملة الأمنية الموسعة التى استهدفت كرداسة شارك فيها 140 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزى بالقاهرة والجيزة وقطاع المحور. وأوضح حلمى أن خسائر قوات الشرطة وصلت إلى شهيد وهو اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة وإصابة 10 من قوات العمليات الخاصة بينهم 4 ضباط هم النقيب زكريا نعمان زكريا والنقيب صفوت حمدى عبدالسلام والنقيب المعتز بالله عماد الدين والملازم أول باسم عبدالرحمن كما أصيب 6 مجندون هم محمد حسن فخرى وسيد حمزة على وطه محمد عبدالنبى وعبده محمد عبدالواحد وأبوالعز خلف ومحمد صلاح عبدالمقصود. وأشار حلمى إلى أن القنبلة التى ألقاها أحد المتهمين أصابت 9 من المصابين بينما أصيب العاشر وهو مجند بطلق نارى فى الرئة اليمنى.

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