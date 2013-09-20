مصادر سيادية: معدات عسكرية متطورة وقوات خاصة وصاعقة فى محيط «كرداسة»

كتب : أحمد عبدالعظيم وماهر هنداوى منذ 59 دقيقة

قوات الأمن في كرداسة

أكدت مصادر سيادية مسئولة أن قوات الجيش والشرطة ستكثف انتشارها بمحيط مدينة كرداسة بداية من السادسة مساءً لمنع أى محاولة لهروب العناصر الإرهابية فى ساعات الليل. وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن وضعت خطة محكمة للوجود فى شوارع كرداسة خلال ساعات الليل فى شكل تجمعات بعيداً عن المناطق الضيقة، والاعتماد بشكل أكبر على أفراد العمليات الخاصة للتعامل مع أى محاولة لتحرك العناصر الإرهابية فى ساعات الليل.

وقالت المصادر إنه سيتم تطبيق حظر التجوال فى المدينة بشكل تام خلال ساعات الليل، لحماية أرواح المدنيين، كما ستجرى عملية تمشيط مستمرة لأسطح المبانى الموجود بجوارها القوات لمنع أى عمليات لاستهدافها، لافتة إلى أن القوات المسلحة ستستمر فى الوجود بالمنطقة لمعاونة الداخلية حتى عودة الهدوء التام، كما تم الدفع بقوات إضافية بمناطق قريبة من كرداسة، بجانب معدات عسكرية متطورة وقوات من الصاعقة والفرقة «777» لسرعة التدخل فى أى لحظة فى حالة تطور الموقف. من جانبه، قال اللواء محسن النعمانى، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، إن الخطة المحكمة التى وضعتها القوات المسلحة لإحكام السيطرة على مركز ومدينة كرداسة تعد خطة نموذجية جديرة بأن تدرّس للأجيال القادمة فى الجهات الأمنية والعسكرية، حيث حققت نجاحاً سريعاً وواضحاً لاستعادة الأمن والأمان لأهالى كرداسة، بعد أن حاولت العناصر الإرهابية السيطرة عليها وعزلها عن الدولة.

وأضاف النعمانى أن القوات المسلحة نجحت فى وضع خطة دقيقة، بإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى كرداسة وفرض حصار على دائرة واسعة، حول منطقتى كرداسة وناهيا لمنع هروب العناصر الإرهابية والإجرامية منها، ومنع التدخلات الخارجية التى قد تهدد القوات والأهالى فيما بعد، مشيراً إلى أهمية استمرار عمليات تطهير المدينة وجميع المناطق المحيطة بها من العناصر الإرهابية على مدار الأيام المقبلة، منعاً من تسربها مرة أخرى إلى المدينة، لافتاً إلى أن استكمال عمليات التطهير فى كرداسة لا بد أن يسير فى خط متوازٍ مع تطهير البؤر الإرهابية الأخرى فى سيناء وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية فى البلاد. وقال إن الأهالى سيكون لهم دور إيجابى فى الأيام المقبلة لمساعدة قوات الأمن والجيش، بالإدلاء بمعلومات عن الأماكن التى يمكن أن يختبئ بها الإرهابيون وعناصر الإجرام، وكشف أى معلومات أمام الجهات الأمنية لمنع أى احتمالات من القيام بعمليات إرهابية، داعياً أهالى كرداسة للاطمئنان على أولادهم قبل العام الدراسى لوجود خطة أمنية محكمة من قوات الجيش والشرطة لن تتيح أدنى فرصة لتنفيذ عمليات إرهابية. من جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد عبدالحليم، الخبير الاستراتيجى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أن خطة اقتحام أوكار الإرهاب والسيطرة على الأوضاع الأمنية بمدينة كرداسة، أثبتت أنها تمت بناء على دراسات شديدة الإتقان، وهو الأمر الذى يعد أكثر أهمية من التنفيذ. وأضاف أن إحكام سيطرة القوات المسلحة والشرطة على المنافذ الثمانية لمدينة كرداسة وسرعة الانتشار المدروس داخل وخارج المدينة ساعد قوات الداخلية على تمشيط المدينة تماماً والقبض على عناصر إرهابية فيها.

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