طلاب جامعة عين شمس يواجهون الإدمان بمبادرة "أول مرة.. أول يوم"

تحت شعار "أول مرة... أول يوم"، نظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس ومتطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى داخل الجامعة، مبادرة توعوية للشباب تستهدف الطلبة الجدد داخل كليات (الحقوق، الآداب، التجارة، العلوم، الحاسبات والمعلومات، الألسن)، ومعهد البحوث والدراسات البيئية.

قال "عمرو عثمان" مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إن المبادرة تعنى بتعزيز دور الطلبة والطالبات الجدد من خلال استقطابهم كمتطوعين معنيين بالعمل التوعوى داخل الجامعة.

> كما تهدف المبادرة إلى رفع وعى الطلبة بأهمية دورهم فى توعية أقرانهم بخطورة مشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.

وأضاف عثمان أن "أول يوم" مبادرة تأتى ضمن خطة الصندوق لرفع وعى الشباب والنشء فى المؤسسات التعليمية بخطورة مشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.

وأشار إلى أن الأسلوب الذى تنتهجه هـو أسلوب تفاعلى يرتكـز على دور الشباب فى توعية أقرانهم بطبيعة المشكلة، والعمل على تصحيح الشائعات وتفنيد مكونات الثقافة المغلوطة المحيطة بمشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.

وأوضح أن الشباب المتطوعين بالصندوق قد تم بناء قدراته على آليات التعامل المباشر مع أقرانهم، كما أنهم عملوا على استثمار أدوات التواصل الخاصة بالشباب، وبشكل خاص شبكات التواصل الاجتماعى فى رفع وعى المجتمع المحيط بهم بخطورة مشكلة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.