هل تريدين الذهاب إلى أسبوع الموضة؟

في موسم أسابيع الموضة العالمية، لا بد ان تكوني جاهزة لكل الإحتمالات...فالأناقة المتكاملة هي كلمة السر في هذا الموسم لتستحقي لقب Fashionista بامتياز....
تنسيق و تصوير:جهاد حجيلي
ماكياج:ايلي استيفان
تصفيف شعر:Beauty Lounge
الأزياء من محلات:Tods, Marni, Dolce&Gabbana,Celine, Fendi,Saint Laurent,Karen Millen,Stella McCartney.
- الصورة رقم 1:
- بنطلون باللون الأسود ,سعره 955$
- قميص كلاسيكي باللون الأبيض,سعره1595$
- جيله من الجلد باللون الأسود.سعرها2275$
جميعها من Saint Laurent
- حذاء ذو كعب مرتفع من الجلدالأسود من Tods,سعره 800$
-الصورة رقم2:
- ليغينغ باللون الأسود من Karen Millen,سعره194$
- توب من Celine,سعرها1170$
-حقيبة باللون الأسود تزينها مسامير ذهبية,سعرها 2820$
- نظارات شمسية من Tods,سعرها514$
- الصورة رقم3:
- بنطلون باللون الأسود,سعره2925
- قميص باللون الأبيض من دون اكمام,سعرها1025$
الإثنان من Celine
- حقيبة من الجلد باللون الأبيض منTods,سعرها1416$
- عقد من Marniوسعره550$
- -الصورة رقم 4:
- قميص باللون الأسود تزينها مسامير ذهبية,سعرها990$
- بنطلون كلاسيكي,سعره670$
الإثنان من Marni
- حقيبة من الجلد الأسود من Stella McCartney,سعرها 1265$
- الصورة رقم 5:
- بنطلون باللون الأسود سعره610$
- توب مخططة بالأبيض و الأسود عرها1265$
- حقيبة باللون الأسود من Tods,سعرها780$
- الصورة رقم6:
- طقم توكسيدو من Dolce&Gabbana,سعره1890$
- حقيبة من الجلد بلوني الأسود و الأبيض من Fendi,سعرها1580$
- نظارات شمسية من Tods,سعرها480$