هل تريدين الذهاب إلى أسبوع الموضة؟

في موسم أسابيع الموضة العالمية، لا بد ان تكوني جاهزة لكل الإحتمالات...فالأناقة المتكاملة هي كلمة السر في هذا الموسم لتستحقي لقب Fashionista بامتياز....

تنسيق و تصوير:جهاد حجيلي

ماكياج:ايلي استيفان

تصفيف شعر:Beauty Lounge

الأزياء من محلات:Tods, Marni, Dolce&Gabbana,Celine, Fendi,Saint Laurent,Karen Millen,Stella McCartney.

- الصورة رقم 1:

- بنطلون باللون الأسود ,سعره 955$

- قميص كلاسيكي باللون الأبيض,سعره1595$

- جيله من الجلد باللون الأسود.سعرها2275$

جميعها من Saint Laurent

- حذاء ذو كعب مرتفع من الجلدالأسود من Tods,سعره 800$

-الصورة رقم2:

- ليغينغ باللون الأسود من Karen Millen,سعره194$

- توب من Celine,سعرها1170$

-حقيبة باللون الأسود تزينها مسامير ذهبية,سعرها 2820$

- نظارات شمسية من Tods,سعرها514$

- الصورة رقم3:

- بنطلون باللون الأسود,سعره2925

- قميص باللون الأبيض من دون اكمام,سعرها1025$

الإثنان من Celine

- حقيبة من الجلد باللون الأبيض منTods,سعرها1416$

- عقد من Marniوسعره550$

- -الصورة رقم 4:

- قميص باللون الأسود تزينها مسامير ذهبية,سعرها990$

- بنطلون كلاسيكي,سعره670$

الإثنان من Marni

- حقيبة من الجلد الأسود من Stella McCartney,سعرها 1265$

- الصورة رقم 5:

- بنطلون باللون الأسود سعره610$

- توب مخططة بالأبيض و الأسود عرها1265$

- حقيبة باللون الأسود من Tods,سعرها780$

- الصورة رقم6:

- طقم توكسيدو من Dolce&Gabbana,سعره1890$

- حقيبة من الجلد بلوني الأسود و الأبيض من Fendi,سعرها1580$

- نظارات شمسية من Tods,سعرها480$