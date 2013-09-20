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هل تريدين الذهاب إلى أسبوع الموضة؟

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هل تريدين الذهاب إلى أسبوع الموضة؟ هل تريدين الذهاب إلى أسبوع الموضة؟

في موسم أسابيع الموضة العالمية، لا بد ان تكوني جاهزة لكل الإحتمالات...فالأناقة المتكاملة هي كلمة السر في هذا الموسم لتستحقي لقب Fashionista بامتياز....

تنسيق و تصوير:جهاد حجيلي
ماكياج:ايلي استيفان
تصفيف شعر:Beauty Lounge
الأزياء من محلات:Tods, Marni, Dolce&Gabbana,Celine, Fendi,Saint Laurent,Karen Millen,Stella McCartney.

- الصورة رقم 1:
- بنطلون باللون الأسود ,سعره 955$
- قميص كلاسيكي باللون الأبيض,سعره1595$
- جيله من الجلد باللون الأسود.سعرها2275$
جميعها من Saint Laurent
- حذاء ذو كعب مرتفع من الجلدالأسود من Tods,سعره 800$

-الصورة رقم2:
- ليغينغ باللون الأسود من Karen Millen,سعره194$
- توب من Celine,سعرها1170$
-حقيبة باللون الأسود تزينها مسامير ذهبية,سعرها 2820$
- نظارات شمسية من Tods,سعرها514$

- الصورة رقم3:
- بنطلون باللون الأسود,سعره2925
- قميص باللون الأبيض من دون اكمام,سعرها1025$
الإثنان من Celine
- حقيبة من الجلد باللون الأبيض منTods,سعرها1416$
- عقد من Marniوسعره550$
- -الصورة رقم 4:
- قميص باللون الأسود تزينها مسامير ذهبية,سعرها990$
- بنطلون كلاسيكي,سعره670$
الإثنان من Marni
- حقيبة من الجلد الأسود من Stella McCartney,سعرها 1265$

- الصورة رقم 5:

- بنطلون باللون الأسود سعره610$
- توب مخططة بالأبيض و الأسود عرها1265$
- حقيبة باللون الأسود من Tods,سعرها780$

- الصورة رقم6:

- طقم توكسيدو من Dolce&Gabbana,سعره1890$
- حقيبة من الجلد بلوني الأسود و الأبيض من Fendi,سعرها1580$
- نظارات شمسية من Tods,سعرها480$

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سيدتي