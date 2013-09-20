أجمل وأسوأ ما ارتدته النجمات في أسابيع الموضة

لا تمضي أسابيع الموضة دون أن تترك في أذهاننا إطلالات مميزة لنجمات الصف الأول. وخلال أسبوعي الموضة في نيويورك ولندن رصدنا حضور العديد من النجمات اللواتي تنوّعت خياراتهن بين النمط الكلاسيكي والتقليدي، وبين أزياء جريئة ولافتة. ولكن التفاوت لم يقتصر على الأنماط المختارة، إنما طال أيضاً الأذواق، حيث لفتتنا بعض النجمات بذوقهن الرفيع في تحديد الأزياء التي تليق بهن، فيما فاجأتنا أخريات بتدني ذوقهن وإطلالتهن التي لم تلق أبداً بالمناسبة.

فعلى سبيل المثال، استطاعت النجمة "جيسيكا ألبا" Jessica Alba في حضورها لأكثر من عرض أن تثبت أنها صاحبة ذوق راق، حيث أطلت بزي باللونين الأسود والأبيض خلال عرض المصمم "نارسيزو رودريغيز" Narciso Rodriguez من توقيع المصمّم نفسه، كما كان لها حضور لافت في عرض "ديان فون فورستينبيرغ" Diane Von Furstenberg بفستان أسود وسترة مقلّمة، وفي العشاء الذي تلى العرض ارتدت جيسيكا فستاناً أزرق ملكياً من توقيع المصممة نفسها أيضاً.

كذلك كانت إطلالات النجمة أوليفيا باليرمو Olivia Palermo محطّ إعجابنا، إذ أطلت في أكثر من عرض بملابس راقية ومميزة، كملابسها من توقيع "هيوغو بوس" Hugo Boss التي ارتدتها خلال عرض "نانو" Nanoo في نيويورك، وزيّها الأبيض والمنقّط بالأسود الذي ارتدته في عرض "راشيل زوي" Rachel Zoe.

النجمة "نيكول كيدمان" Nicole Kidman حضرت عرض "كالفن كلاين" Calvin Klein بفستان باللون البيج وبتصميم بسيط جداً وأنيق، وبعد انتهاء العرض ذهبت الى حفلة العشاء الخاصة بالمناسبة بفستان أسود وحذاء لم يكن بمستوى الأناقة نفسه.

أما "سيينا ميللر" Sienna Miller فقد كان ذوقها في اختيار أزيائها لحضور عرض "بربري برورسوم" Burberry Prorsum غير منسجم، حيث اختارت حقيبة باللون الأزرق وحذاء باللون الفضي مع تنورة خضراء وسترة سوادء، فبدت إطلالتها صاخبة بعض الشيء.

"باريس هيلتون" Paris Hilton وشقيقتها "نيكي" Nichy حضرتا بعض العروض، وكانتا لافتتين للأنظار، إلا أن باريس برأينا كانت الأكثر أناقة.

ولم تخل المناسبة من ظهور بعض النجمات بإطلالات مخيّبة للآمال، كإطلالة "ليلي كول" Lily Cole في عرض "فيفيين ويستوود" Vivienne Westwood والتي بدت فيها شاحبة بأزيائها غير المتناسقة، وإطلالة "نيكي ميناج" Nicki Minaj في عرض "هيرفي ليجيه" Herve Leger بفستان مطبّع أظهر عيوب جسمها بشكل فاضح.

إليك إطلالات بعض النجمات خلال أسبوعي الموضة في لندن ونيويورك، شاهديها وأخبرينا برأيك.

سيعجبك أيضاً:

Burberry Prorsum في مجموعة ريزورت عصرية