سياسي لبناني: الأسد سلم معلومات عن حماس والجهاد ضمن الاتفاق الأمريكي الروسي

كتب : أ ش أ منذ 20 دقيقة

كشف النائب اللبناني عقاب صقر، القيادي بتيار المستقبل، عن أن "الرئيس السوري بشار الأسد سلم معلومات عن حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين على طاولة المفاوضات على الاتفاق الروسي الأمريكي الأخير".

وقال عقاب صقر، إن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم، قام بصفقات لتسليم أوراق حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ضمن الاتفاق الروسي الأمريكي.

وأضاف صقر، المقيم خارج لبنان - في تصريحات صحفية نشرت في بيروت اليوم - أن النظام السوري "يصنّع الإرهابي ويبيع المقاومة ويعيد بيعها إلى الغرب على أنها إرهاب"، مضيفا "لقد تبين أن الأسد يضحي بكل شيء من أجل بقائه حتى بالمقاومة" ، وقال "إن لم يلتزم النظام السوري بالصفقة فالبوارج جاهزة".

وكشف عن أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، نجيب ميقاتي "يوّزع السلاح في طرابلس بشمال لبنان" على حد قوله، وأعرب عن خشيته من "مبادرات رئيس مجلس النواب نبيه بري بسبب التجارب السابقة"، ورأى صقر أنه "إذا كان لحزب الله ذرة من الاحترام فليعلن عن نفسه قوات احتلال في سوريا" على حد تعبيره.