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دائرة أوقاف القدس تحذر من دعوات إسرائيلية لمليونية احتفالاً بـ"عيد العرش"

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دائرة أوقاف القدس تحذر من دعوات إسرائيلية لمليونية احتفالاً بـ"عيد العرش" دائرة أوقاف القدس تحذر من دعوات إسرائيلية لمليونية احتفالاً بـ"عيد العرش"

حذر مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب، اليوم الجمعة، من خطورة المسيرة المليونية، المزمع تنظيمها فى مدينة القدس، بمشاركة مستوطنين.

وكانت بلدية القدس أعلنت السبت الماضى، نيتها إقامة مسيرة مليونية فى شوارع مدينة القدس؛ احتفالاً بما يسمى "عيد العرش" اليهودى يوم 24 سبتمبر الجارى، بمشاركة مستوطنين قادمين من كافة المدن المحتلة.

وقال الخطيب إن "مثل هذه المسيرات خطر على المسجد الأقصى المبارك وعلى القدس برمتها"، داعياً إلى وقفها "وعدم فتح المجال أمام الجماعات المتطرفة من الاقتراب من المسجد الأقصى المبارك ومحيطه وتجنيب المدينة التوتر والأعمال الاستفزازية والعنف".

ورفض الخطيب فرض أى قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك اليوم لأداء صلاة الجمعة، داعياً فى الوقت نفسه إلى احترام حرمة المسجد وقدسيته وتجنيبه التدنيس والاقتحام من قبل المتربصين والذين يتحينون الفرصة للانقضاض عليه.

وندد الخطيب بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية، وقال إن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم ولا يجوز لغيرهم اقتحامه أو تأدية أى شعائر دينية فيه.

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مصر 365