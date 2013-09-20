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تفجير أعمدة محطة كهرباء بعبوة ناسفة شرقى اليمن

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تفجير أعمدة محطة كهرباء بعبوة ناسفة شرقى اليمن تفجير أعمدة محطة كهرباء بعبوة ناسفة شرقى اليمن

فجر مجهولون أمس الخميس، أعمدة محطة كهرباء بمنطقة الدماشقة بمحافظة مأرب، شرقى اليمن، باستخدام عبوات ناسفة، وذلك فى تطور جديد لعملية الاعتداءات التى تطال محطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية بالمحافظة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن الفرق الفنية تخشى الاقتراب من الأعمدة الكهربائية بالمحطة لإصلاحها تخوفا من وجود عبوات ناسفة.

ولفتت الوكالة إلى أن إدارة الكهرباء، طلبت من الجهات الأمنية إرسال خبراء متفجرات للتأكد من خلو قواعد أبراج الكهرباء من أى عبوات ناسفة. وكان مسلحون، هاجموا الثلاثاء الماضى، محطة مأرب الكهربائية فى محافظة مأرب؛ ما أدى إلى تعطيلها وإخراجها عن الخدمة، لبعض الوقت قبل أن تعود للخدمة.

يأتى هذا بعد قيام مسلحين بسلسلة تفجيرات استهدفت أنبوب النفط فى محافظة مأرب خلال الأيام الماضية، كان آخرها ثلاثة تفجيرات خلال هذا الأسبوع.

وبحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للكهرباء فى ديسمبر الماضى، فإن الخسائر التى تكبدتها المؤسسة جراء الاعتداءات المستمرة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية، تجاوزت الـ33 مليار ريال يمنى (120 مليون دولار)؛ تشمل تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والطاقة المنقطعة.

وبلغت الاعتداءات التى طالت خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب- صنعاء 148 اعتداء منذ عام 2010، وفق التقرير ذاته.

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مصر 365