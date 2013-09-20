«البرادعى» يعود قريباً.. ومطالب بتوليه رئاسة «الدستور» مجدداً

كتب : إمام أحمد منذ 53 دقيقة

كشف السفير سيد قاسم المصرى، رئيس حزب الدستور، عن أن الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية «المستقيل»، سيعود إلى مصر قريباً، لاستكمال مسيرته مع الشباب، ودوره فى عملية التغيير، قائلاً فى تصريحات لـ«الوطن»: «د. البرادعى أحد الرموز القومية، وتحمَّل ما لا يحتمله بشر من تشويه وهجوم وكذب، وسفره للخارج ليس هجرة للوطن، لكنه سيعود قريباً ليبث الأمل للشباب ويواصل مسيرته معهم». وأوضح «قاسم» أن الحزب يستعد لعقد المؤتمر العام من أجل اختيار قيادات منتخبة بإرادة قواعد الحزب. فى سياق متصل، قالت مصادر لـ«الوطن»: إن «البرادعى» لم يعتزل الحياة السياسية كما ردد البعض، وإنه عائد لاستكمال دوره السياسى، موضحة أن هناك مطالب داخل حزب الدستور، لتوليه رئاسة الحزب مجدداً، دون أن يبدى موافقة من جانبه على هذا الأمر حتى الآن.