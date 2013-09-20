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طالب بكفر الشيخ يبتكر طريقة لشحن اللمبات التالفة وتشغيلها بدون كهرباء

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طالب بكفر الشيخ يبتكر طريقة لشحن اللمبات التالفة وتشغيلها بدون كهرباء طالب بكفر الشيخ يبتكر طريقة لشحن اللمبات التالفة وتشغيلها بدون كهرباء

تمكن الطالب ناصر سعد فتوح بالفرقة الخامسة بالمدرسة الفنية التقدمية الصناعية نظام الخمس سنوات، من اكتشاف طريقة لإعادة تشغيل اللمبات التالفة بشحنها وإعادة تشغيلها لمدة 48ساعة بدون كهرباء.

أكد ناصر أنه فكر فى استغلال اللمبات التالفة" الموفرة" فى إعادة تشغيلها بطريقة جديدة، حيث قمت بفك اللمبة التالفة من رأسها، وأضع داخلها جهازا صغيرا وأغلقها ويتم شحنها بشاحن كهربائى لمدة ساعة فقط، وبعدها يمكن وضع جنيه فضة أسفل اللمبة فتضئ بدون توصيلها بالكهرباء.

وأضاف الاختراع هو نفس فكرة الكشاف الذى يتم شحنه بالكهرباء، واستخدامه وقت انقطاع الكهرباء، وبدلا من شراء الكشاف الذى يشحن نستخدم اللمبات الموفرة التالفة، ونضع جهازا صغيرا جداً داخلها ليتم شحن اللمبة وتضئ فى وقت انقطاع الكهرباء لمدة 48ساعة.

وأشار نصار ما يميز هذا الاختراع الاستفادة من اللمبات التالفة، ولصغر حجم اللمبة يمكن حملها، وهذا الاختراع لا يكلف إلا 8 جنيهات فقط، بالإضافة يتم شحن اللمبة من خلال شاحن صغير.

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مصر 365