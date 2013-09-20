«صباحى»: «السيسى» أكد عدم ترشحه للرئاسة.. والهدف مرشح «ثورى»

الحد الأدنى للأجور 1200 أول قرار على طريق جنى ثمرات ثورة يناير

كتب : خالد عبدالرسول منذ 10 دقائق

أكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، أنه لم يتخذ قراراً حتى الآن بالترشح للانتخابات القادمة، مؤكداً أن الهدف الأول هو الاتفاق على مرشح واحد للثورة لعدم تكرار أخطاء الماضى، مشيداً فى الوقت نفسه بتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى بـ 1200، معتبراً أنه أول قرار على طريق جنى ثمرات ثورة يناير.

وقال صباحى، خلال لقائه مع الإعلامى يوسف الحسينى على قناة «أون تى فى لايف»: «تابعت حملة مرشح الثورة باحترام وبامتنان، ولكنى اختلفت معهم فى أنهم قرروا طرح اسمى دون الدخول فى حوار جاد مع بقية المجتمع»، مشيراً إلى استعداده ليكون مرشحاً للرئاسة إذا كان محل اتفاق، مؤكداً دعمه لأى مرشح آخر ما دام هو محل اتفاق، خاصة أن هناك آلافاً من الثوريين الحقيقيين المخلصين القادرين والجديرين بالترشح للرئاسة وتمثيل الثورة فى السلطة.

وعن ترشح الفريق السيسى للرئاسة، قال صباحى: «إن الجيش المصرى أثبت انحيازه للشعب «القائد والمعلم» فى موجات الثورة، مؤكداً أن الفريق السيسى اكتسب بحكم موقعه على رأس الجيش مكانة البطل الشعبى، والواقع يقول إنه إذا ترشح للرئاسة سيكون هو الأوفر فرصا، مشيراً إلى أن السؤال عن الفريق السيسى كمرشح للرئاسة سؤال «مقحَم»، خاصة أنه أكد عدم ترشحه للرئاسة، والاستغراق فى الكلام عن افتراض غير مطروح يسبب ارتباكاً فى الموقف الثورى.

وجدد صباحى رفضه للحرمان والعزل والعقاب الجماعى لأى فئة فى المجتمع، وضرورة التأكيد على دولة المواطنة التى تجرم وتحرم التمييز، مؤكداً أنه لا مكان لكل من هددوا الشعب المصرى واستخدموا العنف أو حرضوا عليه فى العملية الديمقراطية، مشيراً إلى حق تيار الإسلام السياسى فى تقديم مرشح، سواء مستتر أو معلن والشعب له الاختيار، مؤكداً ثقته فى أن الشعب سيختار من يمثل الثورة، فمصلحة مصر ليست فى إصدار «فرمانات» العزل والإقصاء على المنتمين للإسلام السياسى، لكن إعطاءهم فرصة للعودة للوطنية المصرية الجامعة.

وعن قرار الحكومة بتحديد 1200 جنيه حداً أدنى للأجور، قال صباحى: «سجدت لله شكراً اليوم لأنى سمعت أول قرار ثورى فى مصلحة المواطن وأشعر بالانتصار لصدور هذا القرار، مؤكداً أنه أول قرار على طريق جنى ثمرات ثورة يناير، موجهاً التحية للرئيس عدلى منصور والحكومة بعد صدور هذا القرار».