تحصين الماشية ضد بكتيريا "أى كولاى" يقلص العدوى البشرية بنسبة 85%

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية، أن تحصين الماشية ضد بكتيريا "أى كولاى" يسهم فى تقليص نحو 85% من حالات العدوى البشرية بهذه البكتيريا الخطيرة.

تنتشر بكتيريا "أى كولاى" التى تتسبب فى عدوى معدية حادة قد تصل إلى الوفاة – عن طريق تناول أغذية ملوثة أو شرب مياه ملوثة أو عن طريق الاتصال ببراز الثروة الحيوانية فى البيئة، حيث تعد الماشية المخزن الرئيسى لتكاثر هذه البكتيريا.

وأوضح الباحثون أن المصل المتوافر لتحصين الماشية ضد هذه البكتيريا نادرا ما يتم استخدامه على الرغم من توافره بصورة كبيرة.

كانت الأبحاث قد أجريت على أكثر من 150 من الماشية تم تحصينها بصورة دورية، حيث لوحظ أن هذه التحصينات قد ساهمت بصورة كبيرة فى تراجع بنسبة مابين 50 إلى 80% فى فرص انتقال هذه البكتيريا إلى الإنسان.