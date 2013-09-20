محافظ دمياط يلتقى بممثلى حزب الوفد بمدينة السرو

التقى اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، أمس الخميس، بممثلى حزب الوفد بمدينة السرو، حيث عرض عمار فؤاد أمين شباب الحزب، مطالب أهالى المدينة بإحلال وتجديد شبكات المياه بالخطوط المتبقية بطول 2 كيلومتر، وإنشاء محطة تنقية مياه شرب وملف مستشفى السرو ورصف الشوارع الفرعية بالبلاط والإشغالات حول المساجد، واستعجال إجراءات تخصيص قطعة أرض تبرع الحاجة كاميليا الدعدع لبناء مدرسة عليها، وتقدم باقتراح دعم محطات تنقية مياه الشرب بألواح الكربون النشط لزيادة التنقية.

ووعد المحافظ بدراسة هذه الموضوعات وحلها واتخاذ الحلول العاجلة بشأنها، وفيما يخص شكوى الأهالى فى شارع أبو الهدى جلال، والذى ينتهى بمسجد عبد الرءوف التمامى من تكرار طفح خط الصرف الصحى، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن خط الصرف الموجود خط قديم منذ بداية إنشاء الشبكة وقطر المواسير 5 فخار بطول 150 متراً، والخط يحتاج إلى إحلال وتجديد وتم إدراجه فى الخطة وجارٍ تنفيذه حاليًا.