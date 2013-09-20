مستشفى راشد يستقبل 160 حالة تجميل شهرياً

أكد الدكتور قاسم عبدالله أهلي استشاري الجراحة التجميلية بمستشفى راشد أن عيادة التجميل بمستشفى راشد تستقبل شهريا أكثر من 160 مراجعا، مشيرا إلى أن اكثر عمليات التجميل تتعلق بشفط الدهون وشد البطن وتكبير أو تصغير الثدي وتجميل الأنف والأذن.

وقال: إن اكثر زوار العيادة من فئة النساء و95% منهن من المواطنات، لافتا إلى أن العيادة تقدم خدمات الحروق والترميم العلاجية للمرضى المحولين من أقسام الحوادث والأقسام الأخرى، والعمليات التجميلية بمختلف أنواعها.

وأضاف ان اكثر من 70% من العمليات التجميلية التي تجريها العيادة في المستشفى لا تتعلق بالأمور العلاجية أو التصحيحية وانما هي عمليات تجميلية بحتة، مرجعا زيادة الإقبال على عمليات التجميل إلى الثقافة المجتمعية والحرص على الرشاقة الحادة، وعدم رضا الزوج والمشاكل الزوجية والخوف من فقدان الزوج والرغبة في تحقيق الرضا النفسي.

مضاعفات سلبية

وأوضح أهلي على هامش العيادة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة على "تويتر" لمناقشة عمليات التجميل والبوتكس وآثارها السلبية والإيجابية على المرضى واسباب الإقبال الشديد على اجراء هذا النوع من العمليات أهمية عدم معاناة المريض من الأمراض المزمنة وعدم مداومته على العلاج قبل إجراء عملية التجميل، مشددا على عدم شفط أكثر من 7% من وزن الجسم لتفادي المضاعفات السلبية.

وأشار الدكتور هشام الحمادي رئيس قسم التسجيل والاعتماد بإدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي إلى قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي، الذي تطبقه الهيئة على المنشآت غير الحكومية، وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة، والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.

وقال: إن القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال اجراءات الحصول عليه إلى خمسين الف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح خمسين الف درهم أيضا، بينما عقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل قيمتها ثلاثون الف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح عشرون ألف درهم.

دور رقابي

وأكد الحمادي على الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الصحة بدبي على المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها، بما فيها المنشآت التي تقدم خدمات التجميل والجلدية، والتي يصل عددها إلى 180 منشأة صحية، لافتا إلى حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الهيئة على هذه المنشآت، وتطبيق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الدور الرقابي للهيئة لتحقيق الحد الأقصى من حماية حقوق المرضى، وضمان توفير الخدمات الطبية ذات الجودة العالية في القطاعين العام والخاص بإمارة دبي.

ويعمل الفريق الطبي خلال فترة دوام العيادة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، مع العديد من الحالات الراغبة في اجراء هذا النوع من العمليات، والتعرف على سلبيات وايجابيات عمليات التجميل ومضاعفاها على صحة الفرد، حيث تم تقديم الاستشارة الطبية المجانية لبعض الحالات وتوجيه البعض الآخر إلى عيادات التجميل لإجراء المزيد من الاختبارات والفحوصات الدقيقة قبل التوجه لإجراء عمليات التجميل.

نصائح وارشادات

قدم الفريق الطبي في العيادة الإلكترونية العديد من النصائح والإرشادات لتفادي الإغراءات التي تقدمها بعض مراكز التجميل والإعلانات التجارية والترويجية لإجراء أنواع معينة من جراحات التجميل، مشيرين إلى أهمية تعرف المريض على اسم وتخصص وخبرة الطبيب المعالج، ومدى حصول المنشأة الصحية على الترخيص اللازم لمجال عملها، وأهمية ابراز الترخيص المهني للطبيب والمنشأة الصحية امام المرضى تماشيا مع قانون تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي.