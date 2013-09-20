شارك فريق يضم ثلاثين من موظفي شركة "الهلال للمشاريع"، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، في مبادرة تنظيف أشجار القرم في أبوظبي والتي أطلقها معرض "أخضر- أبوظبي"، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحماية المواقع الطبيعية في المنطقة.

وبالتعاون مع مجموعة من طلاب جامعة نيويورك بأبوظبي، أمضى المتطوعون فترة بعد الظهر في إزالة النفايات والمخلفات في إطار هذه الحملة البيئية المحلية التي تحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وذلك بالتعاون مع بلدية أبوظبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية- الصندوق العالمي لصون الطبيعة.

وقال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة "الهلال للمشاريع": "تعد المسؤولية الاجتماعية من أهم أولويات شركة الهلال للمشاريع خاصة على المستوى الذي يؤثر بشكل مباشر على مجتمعنا. ويسرنا من هذا المنطلق أن نحظى بفرصة المشاركة في هذه المبادرة التي تعزز شراكتنا مع معرض أخضر- أبوظبي وتعاوننا الوثيق مع طلاب جامعة نيويورك في أبوظبي.