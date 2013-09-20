مستشفى المفرق يحذر من عروض توظيف وهمية

أصدر مستشفى المفرق، الذي تملكه وتديره شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أمس، تحذيراً للباحثين عن فرص العمل، بتوخي الحذر والدقة والتحقق من صحة عروض العمل التي تدعي أنها مقدمة من قبل المستشفى.

وقد صدر هذا التحذير استجابة لعملية احتيال انتشرت مؤخراً تستهدف الباحثين عن عمل في إمارة أبوظبي، حيث يتم إرسال عقود عمل وهمية عبر البريد الإلكتروني، تبدو للوهلة الأولى بأنها من مستشفى المفرق.

خدمات

وقال عبدالله الظاهري، رئيس الموارد البشرية في المستشفى: انطلاقاً من مكانتنا الرائدة كمزود لأفضل خدمات الرعاية الصحية، فإننا نولي أولوية قصوى لنيل ثقة المرضى والموظفين وعموم المجتمع على حد سواء.

وأضاف: "إننا نجد هذا النوع من الاحتيال الذي يستغل حاجة الباحثين عن فرصة عمل أمراً مشيناً، ونستنكر قيام هؤلاء المحتالين باستغلال السمعة الطيبة للمستشفى، والتي ترسخت بقوة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. وقد أبلغنا السلطات المعنية في الدولة بهذا الأمر، وهي تعمل بدورها على الكشف عن المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاكمتهم".

مراسلات

قال عبدالله الظاهري "أود أن أغتنم الفرصة لتذكير الباحثين عن فرصة عمل في القطاع الصحي، بأن مستشفى المفرق،لا يستخدم بريداً إلكترونياً عادياً مثل "Gmail" للمراسلات الرسمية، ولا يطلب دفعة مالية مسبقة من الموظفين، وإذا كانت مزايا عروض العمل مبالغاً بها، فإنها على الأرجح غير حقيقية".

ودعت إدارة مستشفى المفرق أي شخص لديه استفسار عن صحة عرض عمل منها، إلى التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني: Recruitment@mafraqhospital.ae