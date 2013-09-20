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"كهرباء" الشرقية: أزمة انقطاع التيار تنتهى قريباً.. وتعتذر للمواطنين

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"كهرباء" الشرقية: أزمة انقطاع التيار تنتهى قريباً.. وتعتذر للمواطنين "كهرباء" الشرقية: أزمة انقطاع التيار تنتهى قريباً.. وتعتذر للمواطنين

استمرت أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طولية عدة مرات فى جميع مدن وقرى محافظة الشرقية، مما أثار استياء الأهالى، مطالبين المسئولين فى شركة الكهرباء بشرح الموقف بكل شفافية، خاصة أن المدارس ستفتح أبوابها غداً السبت.

من جانبه قال المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة للكهرباء بالشرقية، إن قطع التيار الكهربائى يتم بالتناوب لندرة الوقود خلال الأيام الماضية.

واعتذر رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء للمواطنين، وأعلن عن توفير الوقود خلال يومين على الأكثر، مما يؤدى إلى انتظام التيار الكهربائى دون انقطاع.

وأضاف: نسعى جاهدين للعمل على توفير الإنارة بشكل مستمر لينعم أبناؤنا الطلاب بجو يشجعهم على تحصيل العلم.

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مصر 365