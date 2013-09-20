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«يُسر» يربط مصلحة الزكاة والدخل ب «الجمارك».. إلكترونياً

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«يُسر» يربط مصلحة الزكاة والدخل ب «الجمارك».. إلكترونياً «يُسر» يربط مصلحة الزكاة والدخل ب «الجمارك».. إلكترونياً

    وثّقت مصلحة الزكاة والدخل علاقاتها بالجهات الحكومية عبر توقيعها اتفاق تنفيذ الربط المباشر مع مصلحة الجمارك من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسِّر)، بهدف توفير عدد من خدمات البيانات الأساسية التي تحتاجها الجهتان لتنفيذ خدماتها إلكترونياً.

ويمكِّن الاتفاق المكلفين من سرعة تقديم الإقرارات الالكترونية، من خلال التعرف على قيمة الاستيراد عن الفترة المراد التزكية عنها عند استكمال اجراءات الربط الالكتروني من خلال الشبكة الحكومية الآمنة "GSN"، وفق آلية محددة تتسق مع الخطة التنفيذية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، إذ يأتي الربط الالكتروني استكمالاً للمرحلة الأولى لمشروع الارتباط بالجهات الحكومية التي سيتلوها مرحلة ثانية خلال الاشهر المقبلة لاستكمال الارتباط بالجهات الحكومية الجاهزة. يذكر أن تبادل البيانات إلكترونياً، يأتي ضمن تنفيذ الأمر السامي القاضي بإلزام كل الوزارات والمصالح الحكومية بالتعاون مع المصلحة لتمكينها من تحصيل مستحقاتها، تنفيذاً لما ورد في المادة ال 44 من النظام الأساسي للحكم الذي صدر استشعاراً لأهمية الدور المنوط بالمصلحة في جباية الزكاة وتحصيل الضريبة على عروض التجارة من المكلفين بها، فيما يجري العمل حالياً على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة لإجراء عملية الربط الآلي معها للحصول على المعلومات التي تحتاجها المصلحة عن مكلفيها بيسر وسهولة.

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